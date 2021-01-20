В стороне от обсуждения очередной волны криптовалютного бума не могут оставаться и авторитетные деловые издания типа Bloomberg. Со ссылкой на комментарии аналитиков Fundstrat Global Advisors источник сообщает, что Ethereum сейчас является наиболее привлекательной криптовалютой по соотношению риска и возможной отдачи от инвестиций.

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Источник изображения: Finance Magnates

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За предыдущие 12 месяцев эта криптовалюта уже выросла в цене в семь с лишним раз, а в дальнейшем она может продемонстрировать сопоставимую динамику. Таким образом, если прогнозы экспертов сбудутся, то Ethereum будет стоить $10 500. Эта криптовалюта уже успела обновить исторический максимум стоимости на текущей неделе. По вычислительным ресурсам сети она сопоставима с возможностями платёжных систем Visa и Mastercard, как отмечает Bloomberg.