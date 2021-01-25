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Компания Huawei продолжает тестировать фирменную операционную систему Harmony OS 2.0. Первая версия программного обеспечения уже давно используется в умных телевизорах Huawei и Honor. Вторая ревизия появится на нескольких десятках смартфонов. Шесть моделей уже получили бета-версию Harmony OS 2.0, но пока что обновление рассылается только в Китае.

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Ещё в декабре прошлого года компания из Поднебесной выпустила закрытую бета-версию операционной системы для пяти смартфонов и двух планшетных компьютеров MatePad. В список умных телефонов вошли Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 30 Pro и Huawei Mate 30 4G/5G.

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Теперь для каждой из перечисленных выше моделей доступна публичная бета-версия Harmony OS 2.0. Помимо этих смартфонов апдейт «прилетел» на Huawei P30 и Huawei Mate 30 Pro 5G. Все семь устройств представляют флагманский ценовой сегмент. При желании пользователи смогут быстро без потери данных вернуться на операционную систему Android 10 с прошивкой EMUI 11, если фирменная ОС не понравится.

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Компания отмечает, что Harmony OS 2.0 полностью поддерживает приложения, созданные для Android, т.е. всё, что есть в магазине AppGallery будет, без проблем работать. При этом в настройках операционной системы нигде не указано, что она построена на базе Android, как это было в EMUI 11.

В завершение немного расскажем о смартфонах, которые получили обновление. Huawei P40 и P40 Pro построены на базе 7-нанометрового мобильного процессора Kirin 990 5G. Старшая модель может похвастаться 90-герцевым дисплеем, аккумулятором ёмкостью 4200 мА*ч и основной камерой с разрешением 50 Мп + 12 Мп + 40 Мп. В младшей версии установлены 60-герцевая панель и камера с модулями на 50 Мп, 16 Мп и 8 Мп, а ёмкость комплектной батареи снижена до 3800 мА*ч.

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Huawei Mate 30 5G и Mate 30 4G оснащаются 6,62 дюймовым экраном. Сердцем флагманов выступает однокристальная система Kirin 990 5G и Kirin 990 4G соответственно. В каждом смартфоне установлена основная камера разрешением 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп и АКБ на 4200 мА*ч.

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В Huawei Mate 30 Pro 5G и Mate 30 Pro 4G используются те же процессоры, что и стандартных изданиях семейства. При этом обе версии Pro могут похвастаться дисплеем с изогнутыми гранями, поддержкой технологии Face ID и основной камерой с разрешением 40 Мп + 40 Мп + 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 4500 мА*ч.

Huawei P30 – самая скромная и самая старая из моделей, для которых доступна операционная система Harmony OS 2.0. Смартфон анонсировали в начале 2019 года. Он оснащён 7-нанометровым процессором Kirin 980, 6,1-дюймовым дисплеем, а зарядная ёмкость комплектной батареи составила 3650 мА*ч. Также во флагмане прошлого поколения есть основная камера с разрешением 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп и 32-мегапиксельная фронталка.