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Китайская компания Xiaomi сейчас тестирует прошивку MIUI 12.5. Пока что она доступна только для смартфонов, которые продаются на рынке Поднебесной. Бета-версия вышла почти на три десятка моделей 2019-2020 годов выпуска.



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Среди них есть бюджетники Xiaomi Mi CC9e, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Они были анонсированы в 2019 году. Прошивка MIUI 12.5 с операционной системой Android 10 может стать последним крупным обновлением для каждой из трёх моделей. Китайская компания официально заявила, что она прекращает поддержку этих устройств начиная с 24 апреля 2021 года.

Напомним, что Redmi Note 7 – первый смартфон Redmi как независимого бренда. Он был анонсирован 10 января 2019 года. Модель оснащена основной камерой с разрешением 48 Мп + 5 Мп. В главном модуле установлен сенсор от Samsung.

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Кремниевым мозгом смартфона выступает 14-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 660. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч. Redmi Note 7 также может похвастаться дисплеем IPS Full HD+ диагональю 6,3 дюйма, 13-мегапиксельной фронтальной камерой, разъёмом для наушников и тыльным сканером отпечатков пальцев.

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В Xiaomi Redmi Note 7 Pro есть почти всё то же самое. Ключевых отличий от стандартного издания только два. Во-первых, в основной камере заменили сенсор от Samsung датчиком изображения от Sony. Разрешение тоже составило 48 Мп. Во-вторых, аппаратная платформа строится вокруг 11-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 675.

Xiaomi Mi CC9e анонсировали спустя почти полгода в качестве одного из самых дешёвых смартфонов в мире с Super AMOLED дисплеем. Модель обзавелась 32-мегапиксельной фронталкой и основной камерой с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в экран. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4030 мА*ч. Аппаратным базисом выступила система-на-чипе Snapdragon 665, выполненная по нормам 11-нанометрового технологического процесса.

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Все три смартфона поступили в продажу с операционной системой Android 9.0 Pie и фирменной прошивкой MIUI 10. Шансы на MIUI 13 ещё есть, пускай и мизерные. А вот на Android 11 владельцам данных моделей уже рассчитывать не стоит.