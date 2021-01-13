ASUS анонсировала первый в мире 32” 4K-монитор с поддержкой HDMI 2.1 для Sony PS5 и Xbox Series X
На рынке уже есть мониторы формата 4K ULTRA HD, оборудованные разъёмом HDMI 2.1. Например, модель серии LG UltraGear, о которой мы писали несколько минут назад. Но решение южнокорейского производителя имеет размер 27 дюймов по диагонали. А компания ASUS анонсировала первый в мире монитор с HDMI 2.1, построенный на базе 32-дюймовой панели стандарта 4K ULTRA HD. Новинка называется ASUS ROG Swift PG32UQ.
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В большинстве случаев в этом году производители не называют цены продуктов, представленных на CES 2021, ограничиваясь только сроками выхода на рынок. И то не всегда. ASUS тоже решила не будоражить общественность стоимостью нового монитора, заявив лишь, что в продаже он появится во втором квартале текущего года. Тогда мы и узнаем его цену. Но основные технические параметры были обнародованы.
ASUS ROG Swift PG32UQ – геймерское решение с 32-дюймовой жидкокристаллической панелью, разрешение которой составляет 3840 x 2160 точек, что соответствует формату 4K ULTRA HD. Плотность пикселей – 138 ppi. Время отклика – 1 мс. Производитель отмечает, что охват цветового пространства DCI-P3 составляет 98%, а частота обновления изображения – 144 Гц (DisplayPort 1.4). Матрица откалибрована с завода, а показатель Delta E <2.
Монитор обзавёлся поддержкой стандарта VESA DisplayHDR 600. Технологии AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync тоже заявлены. Разъём HDMI 2.1 обеспечивает поддержку 2160p с частотой обновления до 120 Гц для раскрытия потенциала приставок нового поколения Xbox Series X и Sony PlayStation 5.
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