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Тайваньская компания Acer воспользовалась возможностью и анонсировала на выставке Consumer Electronics Show 2021 новые игровые лэптопы. Ноутбуки для геймеров представлены в линейках Nitro и Predator, а в продаже в России они появятся в первой половине текущего года, но не раньше апреля.

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Самыми доступными будут решения Acer Nitro 5 с процессорами Intel и AMD. В частности, на рынок выйдет версия на базе AMD Ryzen 9 5900HX. Вне зависимости от CPU под капотом будет установлено до 32 ГБ оперативной памяти типа DDR4 и максимум два SSD-накопителя M.2 PCIe или SATA.

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Линейка представлена моделями диагональю 15,6 дюйма и 17,3 дюйма. Среди ноутбуков на процессорах AMD пользователи смогут выбирать между экранами QHD и Full HD с частотой 165 Гц и 360 Гц соответственно. Лэптопы на платформах Intel одиннадцатого поколения предлагают 144-герцевые дисплеи.

За охлаждение отвечает технология Acer CoolBoost. Для получения оптимальной производительности предусмотрена возможность регулировать скорость вращения вентиляторов. Также отметим поддержку Wi-Fi и ускоритель GeForce RTX 3080 в топовой модификации. Acer Nitro 5 в России будут стоить от 99 990 рублей.

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Ещё одна новинка – Acer Predator Triton 300 SE. Модель оборудована 144-герцевой панелью размером 14 дюймов по диагонали с разрешением Full HD. Ноутбук построен на базе нового ускорителя NVIDIA GeForce RTX 3060, а кремниевым сердцем служит 4-ядерный 8-поточный процессор Intel Core i7-11375H с частотой до 5 ГГц.

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Лэптоп весит 1,7 кг, а толщина корпуса составляет 17,9 мм. В состав новинки вошли разъёмы USB 3.2, HDMI, Thunderbolt 4, адаптер Killer Wi-Fi 6 AX1650 и клавиатура с подсветкой RGB. Заявленное производителем время автономной работы на одном полном заряде аккумуляторной батареи составляет до 10 часов.

Acer Predator Triton 300 SE появится на рынке в нескольких модификациях. Максимальная версия предполагает накопитель M.2 PCIe 3.0 x4 ёмкостью 512 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4. На российском рынке цена стартует с отметки 119 990 рублей.

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Наконец, последняя новинка – мобильный игровой компьютер Acer Predator Helios 300. Его оснастили IPS-матрицей диагональ 15,6 дюйма стандарта Full HD. Частота обновления экрана составляет 240 Гц, а время отклика – 3 мс.

Устройство получило два вентилятора и поддержку технологии Acer CoolBoost. За вычисления отвечает один из процессоров компании Intel, но модель чипа не уточняется. Графическая подсистема в топовой модификации представлена мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080.

Acer Predator Helios 300 располагает 32 ГБ оперативной памяти DDR4 в топовой конфигурации. Стоимость игрового ноутбука на российском рынке начинается со 124 990 рублей.