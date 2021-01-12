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В конце сентября прошлого года компания Samsung анонсировала четвёртую модель семейства Galaxy S20. Тогдашняя новинка получила приставку Fan Edition в названии, поскольку при её создании производитель принимал во внимание пожелания поклонников бренда. Вскоре после премьеры Samsung Galaxy S20 FE появился в России. Сейчас он доступен в официальной рознице со скидкой впервые с начала продаж.

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Изначально компания выпустила смартфон на российском рынке только в одной модификации памяти. Она предполагает наличие накопителя вместимостью 128 ГБ в паре с 6 ГБ оперативки. На старте продаж стоимость флагмана составила 49 990 рублей. Сейчас Samsung Galaxy S20 FE купить можно со скидкой. В магазине «Ситилинк» его цена снижена на 4000 рублей и составляет 45 990 рублей. Владельцы клубных карт могут сэкономить ещё около 500 рублей. В Европе за смартфон в этой же конфигурации просят почти на 15 000 рублей дешевле (649 евро или 59 000 рублей).

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Позже на российском рынке появилась модель Galaxy S20 FE с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти по цене 55 990 рублей. Сейчас стоимость снижена до 51 480 рублей. В Германии также можно приобрести версию с 8 ГБ ОЗУ и встроенным хранилищем, рассчитанным на 256 ГБ. Цена топовой комплектации составляет 699 евро или 63 000 рублей. Заметим, что в России за такие деньги уже можно приобрести Samsung Galaxy S20+.

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Что касается версии FE, она оказалась в некоторых моментах даже лучше, чем стандартное издание, которое в России стоит на 10 000 рублей дороже. Например, разрешение фронтальной камеры увеличилось с 10 Мп до 32 Мп, а ёмкость встроенного аккумулятора выросла с 4000 мА*ч до 4500 мА*ч. Проводная зарядка осталась 25-ваттной, а беспроводная сохранила мощность 15 Вт.

Общего между Samsung Galaxy S20 FE и Galaxy S20 тоже немало. В частности, 8-нанометровый мобильный процессор Exynos 990 с графикой Mali-G77 MP11. Оба флагмана получили стереофонические динамики, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, радиоприёмник и защиту от воды по стандарту IP68. Версия FE позаимствовала два оптических модуля из трёх в основной камере. Речь идёт о 12-мегапиксельных главном и ультраширокоугольным блоках.

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При этом телеобъектив с 64-мегапиксельным разрешением компания убрала, а вместе с ним пропала поддержка записи видео в формате 8K ULTRA HD при 30 к/сек. Возможность снимать в 4K@60FPS осталась. Телеобъектив тоже есть, но его разрешение составляет 8 Мп. Кратность оптического зума – 3x.

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Samsung Galaxy S20 FE имеет намного более скромный дисплей. Он построен на базе 120-герцевой матрицы стандарта Full HD+. Диагональ составляет 6,5 дюйма. В экран интегрирован оптический сканер отпечатков пальцев вместо ультразвукового. Также отметим, что тыльная сторона упрощённого флагмана сделана не из стекла, а из пластика. Ещё одним минусом можно назвать отсутствие режимов Samsung DeX и Wireless DeX.