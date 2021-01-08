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Компания Huawei до сих пор не начала рассылать публичную бета-версию новой операционной системы HarmonyOS на замену Android с оболочкой EMUI. Но тем временем она оперативно обновляет до EMUI 11 старые флагманские смартфоны. Стабильная версия прошивки в начале 2021 года стала доступна для шести моделей 2018 года и пяти девайсов 2019 года выпуска. Кроме того, апдейт прилетел на три планшета 2019 года.

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Первыми обновление получили флагманы семейства Huawei Mate 20. Оно состоит из пяти моделей. Стандартное издание, версия Pro, люксовый вариант Porsche Design и фаблет Mate 20 X были анонсированы осенью 2018 года. Все они оборудованы 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 980.

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Ещё одна модель 20-й серии вышла в начале 2019 года. Речь идёт о Huawei Mate 20 X с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Флагман был анонсирован на выставке Mobile World Congress 2019. Вместе с ним на том же мероприятии показали дебютный сгибаемый смартфон компании под названием Huawei Mate X. Он тоже оснащён процессором Kirin 980 и поддерживает стандарт 5G.

Все шесть моделей получили прошивку под номером EMUI 11.0.0.125. Вместе с ними идентичным апдейтом обзавелось ещё три планшетных компьютера серии Huawei MediaPad M6. Это 8,4-дюймовая, 10,8-дюймовая модели и версия Turbo Edition. Они были анонсированы в 2019 году и получили чипсет Kirin 980.

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Последний смартфон Huawei, которому прилетела свежая версия программного обеспечения, называется Huawei nova 5T. Его мир увидел в середине 2019 года. Данная модель, как вы могли догадаться, тоже оснащена однокристальной платформой Kirin 980. Версия прошивки – EMUI 11.0.0.127/128.

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Как и было обещано, четыре флагмана Honor были обновлены до Magic UI 4.0 (аналог EMUI 11) в начале первого квартала 2021 года. Вчера, 7 января, китайская компания официально объявила о выпуске программного обеспечения под номером v11.0.0.125 для Honor V20 и Honor Magic 2, анонсированных в конце 2018 года, а также для моделей начала 2019 года Honor 20 и Honor 20 Pro. Все комплектуются 7-нм SoC Kirin 980. Magic 2 отличается форм-фактором слайдера.

Как видим, компания Huawei сосредоточилась на обновлении до EMUI 11 / Magic UI 4.0 смартфонов, которые оборудованы 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 980. Его представили в последний день лета 2018 года в качестве первой в мире однокристальной системы, выполненной по технологии 7-нм.

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Все перечисленные выше модели из коробки получили операционную систему Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9 / Magic UI 2 и перешли на Android 10 вместе с прошивкой EMUI 10 / Magic UI 3.0. Программное обеспечение EMUI 11 тоже построено на базе десятой ревизии «зелёного робота». Обновление рассылается «по воздуху». Все смартфоны и планшеты, о которых мы говорили выше, в будущем получат фирменную операционную систему HarmonyOS, но при желании пользователи смогут самостоятельно вернуться на EMUI и Android.