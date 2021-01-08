Цена Bitcoin превысила 40 000 долларов
В середине декабря прошлого года цена Bitcoin резко пошла вверх, обновив исторический максимум, который был зафиксирован в далёком 2017 году. Недавно основная криптовалюта установила очередной рекорд, когда её цена превысила отметку 35 000 долларов. Сейчас стоимость Bitcoin преодолела ещё один психологический рубеж.
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7 января, вечером, в ходе торгов на некоторое время цена одной монеты BTC пересекла отметку 40 000 долларов. Новый исторический максимум составил 40 324 доллара и 1 цент. Затем стоимость единицы криптовалюты немного опустилась и даже успела провалиться ниже отметки 39 000 долларов. Ближе к полуночи цена Bitcoin составляла 39 041,98 доллара.
По традиции вместе с BTC дорожают и другие криптовалюты. В частности, цена Ethereum за сутки выросла на 4,24%, составив 1242,03 доллара за единицу. На данный момент это наиболее доходная криптовалюта для майнинга, в связи с чем существенно растёт количество майнеров, добывающих её.
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Недавно стало известно, что ферма из 78 графических ускорителей GeForce RTX 3080 стоимостью от 700 долларов до 1200 долларов окупается примерно за полгода. Сама ферма оценивается в 100 000 долларов. Популярность майнинга приводит к повышению цен на видеокарты и в будущем может стать ключевой причиной их дефицита.
В завершение добавим, что суммарная рыночная капитализация всех цифровых валют составляет 1,047 трлн долларов. При этом 724 млрд долларов или почти 70% приходится на Bitcoin.
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