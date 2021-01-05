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Уже почти месяц стоимость основной криптовалюты Bitcoin стремительно растёт. 3 января 2021 года она пересекла отметку 34 000 долларов. Другие криптовалюты тоже не отстают. В частности, Ethereum вчера, 4 января, попала в сотню наиболее дорогих активов на планете при пиковой цене 1140 долларов и общей капитализации 125 млрд долларов.

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Недавно в Сети появилась информация об энтузиасте Саймоне Бирне из Лас-Вегаса, который построил ферму из 78 графических ускорителей GeForce RTX 3080. В связи с повышением стоимости Ethereum, подобные фермы могут приносить их владельцам доход в размере 21 000 долларов ежемесячно, т.е. срок окупаемости составляет порядка 6 месяцев.

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В случае с Саймоном Бирном, его ферма оценивается примерно в 100 000 долларов при цене 699-1199 долларов за GeForce RTX 3080. Затраты на электроэнергию в Лас-Вегасе за 1 кВт*ч составляют примерно 8,4 цента. С учётом этих издержек ферма приносит 15 000-21 000 долларов в месяц, т.е. может окупить менее чем через семь месяцев при худшем сценарии. По данным 2CryptoCalc, в сутки видеокарта GeForce RTX 3080 без учёта затрат на электроэнергию в состоянии приносить более 11,5 доллара при добыче Ethereum.

Дэвид Розенберг, главный экономист Merrill Lynch заявил, что наблюдаемый на данный момент рост рынка криптовалют является ненормальным на фоне кризисного состояния мировой экономики. По его словам, на рынке сформировался пузырь, а большинство активов стоит примерно на треть дороже своей реальной цены.

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На фоне очередного криптовалютного бума вновь будет наблюдаться серьёзный дефицит графических ускорителей. Новые видеокарты NVIDIA и AMD сейчас и так сложно приобрести, а добытчики криптовалют могут ещё сильнее усугубить положение.