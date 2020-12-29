Процессоры AMD Ryzen 5000 подешевели в Германии, но цены всё ещё выше рекомендованных
Американская компания AMD относительно недавно начала продавать процессоры семейства Ryzen 5000. Оная на данный момент объединяет под своим крылом четыре модели. Высокий спрос при ограниченных партиях стал причиной дефицита. Это в свою очередь привело к повышению стоимости CPU.
Сейчас постепенно спрос начинает стабилизироваться и цены падают. В частности, в Германии семейство Ryzen 5000 по сравнению с началом декабря подешевело на 53-187 евро в зависимости от модели. Но даже несмотря на это, стоимость всё ещё остаётся выше рекомендованной.
|
Процессор
|
Цена
|
Рекомендованная
|
Текущая
|
7 декабря
|
Ryzen 9 5950X
|
799 евро
|
872 евро
|
1059 евро
|
Ryzen 9 5900X
|
549 евро
|
799 евро
|
899 евро
|
Ryzen 7 5800X
|
449 евро
|
488 евро
|
599 евро
|
Ryzen 5 5600X
|
299 евро
|
339 евро
|
392 евро
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16-ядерный 105-ваттный чип Ryzen 9 5950X с частотой 3,4-4,9 ГГц по сравнению с 7 декабря 2020 года упал в цене на 187 евро и теперь стоит 872 евро вместо 1059 евро. При этом его рекомендованная стоимость составляет 799 евро.
На 100 евро дешевле, чем три недели назад, в Германии можно приобрести 12-ядерную платформу Ryzen 9 5900X с частотой 3,7-4,8 ГГц и TDP 105 Вт. В начале месяца она продавалась по цене 899 евро, а сейчас её можно купить за 799 евро, но это всё ещё на 250 евро дороже официальной стоимости.
Настольный процессор Ryzen 7 5800X работает на тех же частотах и имеет ту же величину отвода тепловой мощности, что и предыдущая модель. Но количество ядер уменьшено до восьми. Его цена снизилась с 599 евро до 488 евро, но всё ещё остаётся на 39 евро выше рекомендованной для немецкого рынка.
Наконец, самая скромная из новинок Ryzen 5 5600X с шестью ядрами трудящимися на частоте от 3,7 ГГц до 4,6 ГГц и TDP 65 Вт, на данный момент стоит на 40 евро дороже, чем должна – 339 евро вместо 299 евро. При этом ещё три недели назад цена составляла 392 евро.
Напомним, что все процессоры семейства Ryzen 5000 выполнены по нормам 7-нанометровой технологии и поддерживают многопоточность. Защитой от перегрева Wraith Stealth обладает только 6-ядерная модель. Также отметим, что чипы поддерживают оперативную память DDR4-3200 и устанавливаются в сокет AM4.
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