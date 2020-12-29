Американская компания AMD относительно недавно начала продавать процессоры семейства Ryzen 5000. Оная на данный момент объединяет под своим крылом четыре модели. Высокий спрос при ограниченных партиях стал причиной дефицита. Это в свою очередь привело к повышению стоимости CPU.

Сейчас постепенно спрос начинает стабилизироваться и цены падают. В частности, в Германии семейство Ryzen 5000 по сравнению с началом декабря подешевело на 53-187 евро в зависимости от модели. Но даже несмотря на это, стоимость всё ещё остаётся выше рекомендованной.

Процессор Цена Рекомендованная Текущая 7 декабря Ryzen 9 5950X 799 евро 872 евро 1059 евро Ryzen 9 5900X 549 евро 799 евро 899 евро Ryzen 7 5800X 449 евро 488 евро 599 евро Ryzen 5 5600X 299 евро 339 евро 392 евро





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16-ядерный 105-ваттный чип Ryzen 9 5950X с частотой 3,4-4,9 ГГц по сравнению с 7 декабря 2020 года упал в цене на 187 евро и теперь стоит 872 евро вместо 1059 евро. При этом его рекомендованная стоимость составляет 799 евро.

На 100 евро дешевле, чем три недели назад, в Германии можно приобрести 12-ядерную платформу Ryzen 9 5900X с частотой 3,7-4,8 ГГц и TDP 105 Вт. В начале месяца она продавалась по цене 899 евро, а сейчас её можно купить за 799 евро, но это всё ещё на 250 евро дороже официальной стоимости.

Настольный процессор Ryzen 7 5800X работает на тех же частотах и имеет ту же величину отвода тепловой мощности, что и предыдущая модель. Но количество ядер уменьшено до восьми. Его цена снизилась с 599 евро до 488 евро, но всё ещё остаётся на 39 евро выше рекомендованной для немецкого рынка.

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Наконец, самая скромная из новинок Ryzen 5 5600X с шестью ядрами трудящимися на частоте от 3,7 ГГц до 4,6 ГГц и TDP 65 Вт, на данный момент стоит на 40 евро дороже, чем должна – 339 евро вместо 299 евро. При этом ещё три недели назад цена составляла 392 евро.

Напомним, что все процессоры семейства Ryzen 5000 выполнены по нормам 7-нанометровой технологии и поддерживают многопоточность. Защитой от перегрева Wraith Stealth обладает только 6-ядерная модель. Также отметим, что чипы поддерживают оперативную память DDR4-3200 и устанавливаются в сокет AM4.