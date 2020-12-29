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Процессоры AMD Ryzen 5000 подешевели в Германии, но цены всё ещё выше рекомендованных

В Германии цены упали на 53-187 евро в зависимости от модели.
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Американская компания AMD относительно недавно начала продавать процессоры семейства Ryzen 5000. Оная на данный момент объединяет под своим крылом четыре модели. Высокий спрос при ограниченных партиях стал причиной дефицита. Это в свою очередь привело к повышению стоимости CPU.

Сейчас постепенно спрос начинает стабилизироваться и цены падают. В частности, в Германии семейство Ryzen 5000 по сравнению с началом декабря подешевело на 53-187 евро в зависимости от модели. Но даже несмотря на это, стоимость всё ещё остаётся выше рекомендованной.

Процессор
Цена
Рекомендованная
Текущая
7 декабря
Ryzen 9 5950X
799 евро
872 евро
1059 евро
Ryzen 9 5900X
549 евро
799 евро
899 евро
Ryzen 7 5800X
449 евро
488 евро
599 евро
Ryzen 5 5600X
299 евро
339 евро
392 евро


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16-ядерный 105-ваттный чип Ryzen 9 5950X с частотой 3,4-4,9 ГГц по сравнению с 7 декабря 2020 года упал в цене на 187 евро и теперь стоит 872 евро вместо 1059 евро. При этом его рекомендованная стоимость составляет 799 евро.

На 100 евро дешевле, чем три недели назад, в Германии можно приобрести 12-ядерную платформу Ryzen 9 5900X с частотой 3,7-4,8 ГГц и TDP 105 Вт. В начале месяца она продавалась по цене 899 евро, а сейчас её можно купить за 799 евро, но это всё ещё на 250 евро дороже официальной стоимости.

Настольный процессор Ryzen 7 5800X работает на тех же частотах и имеет ту же величину отвода тепловой мощности, что и предыдущая модель. Но количество ядер уменьшено до восьми. Его цена снизилась с 599 евро до 488 евро, но всё ещё остаётся на 39 евро выше рекомендованной для немецкого рынка.

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Наконец, самая скромная из новинок Ryzen 5 5600X с шестью ядрами трудящимися на частоте от 3,7 ГГц до 4,6 ГГц и TDP 65 Вт, на данный момент стоит на 40 евро дороже, чем должна – 339 евро вместо 299 евро. При этом ещё три недели назад цена составляла 392 евро.

Напомним, что все процессоры семейства Ryzen 5000 выполнены по нормам 7-нанометровой технологии и поддерживают многопоточность. Защитой от перегрева Wraith Stealth обладает только 6-ядерная модель. Также отметим, что чипы поддерживают оперативную память DDR4-3200 и устанавливаются в сокет AM4.

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