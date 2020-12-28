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Анонсирована прошивка MIUI 12.5 – обновление получат десятки смартфонов Xiaomi

В будущем MIUI 12.5 получат все модели, которые сейчас работают на MIUI 12
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Сегодня мы писали о том, что компания Xiaomi анонсировала флагманскую модель Mi 11, которая стала первым в мире смартфоном на Snapdragon 888 5G. Это также дебютная модель китайского производителя с операционной системой Android 11 из коробки. Вместе с флагманом нового поколения состоялась презентация проприетарного программного обеспечения MIUI 12.5.

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Одним из ключевых новшестве стало расширение возможностей при взаимодействии с персональными компьютерами на базе операционной системы Windows. Теперь владельцы смартфонов Xiaomi могут на своём устройстве копировать текст и сразу же использовать его на ноутбуке. То же самое можно провернуть со скриншотами и ссылками. Кроме того, появится возможность просматривать с компьютера сообщения, хранящиеся на смартфоне.

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Само собой, разработчики добавили массу системных звуков (120 штук) и новые «Суперобои». Интерфейс прошивки переработан, а потребление ресурсов памяти снизилось на 20-35%. Системные приложения теперь потребляют на четверть меньше энергии, чем в MIUI 12.

Xiaomi официально подтвердила появившуюся до презентации информацию о том, что бета-версия программного обеспечения доступна для 21 смартфона. Правда, речь о закрытом тестировании. Со списком вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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Также компания заявила, что в будущем MIUI 12.5 получат все модели, которые сейчас работают на MIUI 12 и для которых выпуск MIUI 12 только планируется. Старт публичного тестирования в Китае запланирован на середину января 2021 года, а ещё спустя месяц ожидается премьера глобальной версии прошивки.

Завершение отметим, что в зависимости от смартфона функциональность программного обеспечения может быть ограничена. Всеми возможностями прошивки MIUI 12.5 смогут воспользоваться владельцы Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro, Redmi K30 Ultra, Redmi K20 Pro и Redmi K30 Pro.

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laon
20:44
различие там в частоте турбобуста. А интел не может покрыть всю линейку. У интела только лоу и мидл процы. Топов нет.
Intel Core i7-11700K протестирован в Geekbench — похоже, что Zen3 обойти не удастся
Boris_leo
20:42
Как будто АМда не обос... провалилась. На Невидии ещё хоть как то что то ... :)
Графический чип NVIDIA AD102 (GeForce RTX 40) может получить 18432 ядра CUDA — данные инсайдера
Goginator
20:41
вот видишь , ты сам узнал что 11440 был НЕ с памятью 3200 . и тогда к чему был твой пост ?
Intel Core i7-11700K протестирован в Geekbench — похоже, что Zen3 обойти не удастся
Goginator
20:41
слезь с бутылки , возможно полегчает .
Intel Core i7-11700K протестирован в Geekbench — похоже, что Zen3 обойти не удастся
Алексей Трухов
20:35
Ну если будет 5нм TSMC, то может и впишутся в 450Вт-)
Графический чип NVIDIA AD102 (GeForce RTX 40) может получить 18432 ядра CUDA — данные инсайдера
Arky
20:32
Все что ниже ми10 было говном, говно перевели в линейку поко, там и берите, нищие интелбои
Xiaomi Mi 11 представлен официально: Snapdragon 888, 108-Мп камера, 5000 мА*ч и цена от 610 долларов
Renegade1979
20:31
Они точно так же и пользователей ФБ отправят нападвал, если те раскроют личные данные. Особо опасно ходят обыватели на ОРДЛЕ, там за неправильных пост могут вообще в посадке прикопать.
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VRoman
20:31
А я знаю кто виноват. В соседней новости пишут, что АМД перекупила у TSMC дополнительные квоты на выпуск своей продукции. Теперь другим производителям достанется дефицит производственных линий и соотв...
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