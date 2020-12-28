Анонсирована прошивка MIUI 12.5 – обновление получат десятки смартфонов Xiaomi
Сегодня мы писали о том, что компания Xiaomi анонсировала флагманскую модель Mi 11, которая стала первым в мире смартфоном на Snapdragon 888 5G. Это также дебютная модель китайского производителя с операционной системой Android 11 из коробки. Вместе с флагманом нового поколения состоялась презентация проприетарного программного обеспечения MIUI 12.5.
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Одним из ключевых новшестве стало расширение возможностей при взаимодействии с персональными компьютерами на базе операционной системы Windows. Теперь владельцы смартфонов Xiaomi могут на своём устройстве копировать текст и сразу же использовать его на ноутбуке. То же самое можно провернуть со скриншотами и ссылками. Кроме того, появится возможность просматривать с компьютера сообщения, хранящиеся на смартфоне.
Само собой, разработчики добавили массу системных звуков (120 штук) и новые «Суперобои». Интерфейс прошивки переработан, а потребление ресурсов памяти снизилось на 20-35%. Системные приложения теперь потребляют на четверть меньше энергии, чем в MIUI 12.
Xiaomi официально подтвердила появившуюся до презентации информацию о том, что бета-версия программного обеспечения доступна для 21 смартфона. Правда, речь о закрытом тестировании. Со списком вы можете ознакомиться по этой ссылке.
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Также компания заявила, что в будущем MIUI 12.5 получат все модели, которые сейчас работают на MIUI 12 и для которых выпуск MIUI 12 только планируется. Старт публичного тестирования в Китае запланирован на середину января 2021 года, а ещё спустя месяц ожидается премьера глобальной версии прошивки.
Завершение отметим, что в зависимости от смартфона функциональность программного обеспечения может быть ограничена. Всеми возможностями прошивки MIUI 12.5 смогут воспользоваться владельцы Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro, Redmi K30 Ultra, Redmi K20 Pro и Redmi K30 Pro.
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