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В середине осени этого года на просторах всемирной паутины начали обсуждать слухи о том, что компания Xiaomi к декабрю представит новую версию программного обеспечения MIUI. После MIUI 12, которая явилась миру в апреле, все ждали прошивку MIUI 13. Но несколько недель назад стало известно, что между двенадцатой и тринадцатой ревизиями пекинский производитель выпустит «промежуточную» версию – MIUI 12.5. Правда, по словам разработчиком, она окажется не минорным обновлением MIUI 12, а полноценно новой прошивкой.

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Презентация MIUI 12.5 состоится сегодня, 28 декабря. Оболочка будет представлена вместе с флагманскими смартфонами Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro, которые станут первыми в мире решениями на 5-нанометровом мобильном процессоре Snapdragon 888 5G. Тем не менее, за считанные часы до премьеры программное обеспечение в виде бета-версии стало доступно более чем для двух десятков смартфонов. Само собой, речь идёт о девайсах, которые продаются только на рынке Поднебесной.

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Компания из Китая подготовила MIUI 12.5 Beta для трёх флагманов семейства Mi 10. Это модели Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra. Каждая оборудована системой-на-чипе Snapdragon 865. Версия Ultra может похвастаться 120-ваттной быстрой зарядкой и 120-герцевым дисплеем OLED.

Издание Youth Edition из того же семейства тоже получило MIUI 12.5. Модель оборудована чипом Snapdragon 765G и перископным телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом. Кроме того, новая версия прошивки «прилетела» прошлогоднему флагману Xiaomi Mi 9 на Snapdragon 855, середнякам Mi 9 SE и Mi CC9 Pro на Snapdragon 712 и Snapdragon 730G соответственно, а также бюджетнику Mi CC9e на Snapdragon 665.

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MIUI 12.5 в виде бета-версии доступна более чем для дюжины девайсов Redmi. В этот список вошло почти всё семейство Redmi K30 на Snapdragon 730G, Snapdragon 765G и Snapdragon 768G. Без обновления оставили лишь версию Racing Edition. Прошлогодние Redmi K20 на Snapdragon 730 и Redmi K20 Pro на Snapdragon 855 тоже в списке.

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Не обошли стороной хиты Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro на Snapdragon 660 и Snapdragon 675 соответственно. Это дебютные смартфоны китайской компании с 48-мегапиксельной основной камерой. Стандартное издание оказалось первым решением, которое представили после того, как Redmi стал независимым брендом.

В завершение добавим, что бета-версию MIUI 12.5 уже можно опробовать на Redmi 10X 5G и версии Pro с чипом Dimensity 820U, на Redmi Note 9 5G с Dimensity 800U, а также на «юбилейной» модели Redmi K30 Ultra с Dimensity 1000+ и Redmi K30S, самом дешёвом в мире смартфоне со Snapdragon 865 на борту.

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Стабильная версия MIUI 12.5 в Китае ожидается в конце зимы. Что касается глобальной прошивки, её могут представить на Mobile World Congress 2021 в феврале. Возможно, MIUI 12.5 Global дебютирует на MWC 2021 вместе с европейскими версиями флагманов Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro. Напомним, что в 2019 году на выставке в Барселоне состоялась презентация европейского варианта Xiaomi Mi 9, а в этом году на MWC 2020 изначально была запланирована премьера Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, хотя из-за коронавируса анонс перенесли на конец марта.