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5 лучших смартфонов Xiaomi 2020 года

В данной небольшой статье рассмотрим пять лучших смартфонов китайской компании Xiaomi, которые появились на рынке в течение последних 12 месяцев.
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Компания Xiaomi в этом году вновь представила массу смартфонов во всех ценовых сегментах. Причём, впервые в её ассортименте появились модели стоимостью более 1000 долларов. Здесь нужно оговориться, что о различных лимитированных вариантах в золотом корпусе стоимостью от 4000 долларов и о концептуальном решении Mi MIX Alpha за 2800 долларов мы не говорим.

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В данной небольшой статье рассмотрим пять лучших смартфонов китайской компании Xiaomi, которые появились на рынке в течение последних 12 месяцев. Конечно, можно было просто рассказать о пяти флагманах на процессоре Snapdragon 865. Но мы лёгких путей не ищем, поэтому сделали разделение по категориям.

Лучший флагман

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Лучшим флагманским смартфоном компании Xiaomi в 2020 году могла стать модель Mi 10 Pro, но в августе производитель в честь своего 10-летия анонсировал камерофон Xiaomi Mi 10 Ultra, тоже на Snapdragon 865. Он оборудован двумя модулями на 48 Мп, один из которых имеет перископную конструкцию и обеспечивает 5-кратный гибридный зум. Кратность цифрового приближения – 120 Гц, что является рекордом рынка.

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В основной камере также нашли место для ультраширокоугольного модуля на 20 Мп с рекордным углом захвата 128 градусов и второго телеобъектива. На этот раз с разрешением 12 Мп и более скромным оптическим зумом – 2x. Снимать видео можно в 8K при 24 FPS, в 4K при 60 FPS и в FHD при 960 FPS.

Вторая особенность Xiaomi Mi 10 Ultra – 120-герцевый дисплей OLED с интегрированным биометрическим сенсором. Третья фишка флагмана – быстрая зарядка. Мощность проводной составляет 120 Вт, а беспроводной – 50 Вт. Проводным путём аккумулятор на 4500 мА*ч заряжается чуть более чем за 20 минут.

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Увы, Xiaomi Mi 10 Ultra не продаётся официально за пределами Китая. «Дома» смартфон доступен по цене от 800 долларов. Если поискать модель на торговых площадках, найти версию с китайской прошивкой можно примерно за 1000-1200 долларов.

Доступный флагман

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Третий квартал компания завершила презентацией смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Это один из самых доступных флагманов на Snapdragon 865 в России и мире. В магазине «Ситилинк» на момент написания статьи модель отсутствует, но вскоре она должна будет появиться с ценником 49 990 рублей.

У Mi 10T Pro тоже есть несколько фишек. Первая – панель IPS с частотой обновления 144 Гц. Вторая – основная камера с разрешением 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп с поддержкой съёмки видео в 8K UHD при 30 FPS. К слову, специалистов из DxOMark камера не впечатлила. Камерофон занял место в середине третьего десятка. Третья фишка – аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч.

Xiaomi Mi 10T Pro появился в продаже сразу с MIUI 12. Из прочего отметим стереодинамики, биометрический сенсор на правом торце, поддержку Near Field Communication.

Лучший середняк

Забегая наперёд, отметим, что все пять смартфонов, которые мы рассматриваем здесь, были анонсированы во второй половине года. Лучшим решением среднего класса является новинка Redmi Note 9 Pro 5G. Телефон представили только в Китае, и китайская версия уже продаётся на торговых площадках по цене 320-440 долларов в зависимости от комплектации с доставкой почти в любую страну.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G – самый дешёвый смартфон с камерой на 108 Мп. Помимо неё в девайсе есть ультраширокоугольный блок на 8 Мп и пара 2-Мп матриц. Поддержки 8K нет в отличие от двух моделей выше. При этом смартфон может похвастаться защитой от воды по стандарту IP53, чего нет даже во флагманах.

Модель оборудована 120-Гц панелью IPS и среднеуровневым чипсетом Snapdragon 750G. На борту есть стереофонические динамики и аккумулятор ёмкостью 4820 мА*ч, а мощность быстрой зарядки по проводу составила 33 Вт.

Лучший бюджетник

Один из своих самых доступных смартфонов компания анонсировала чуть больше месяца назад. Он называется POCO M3. Модель уже добралась до России в модификациях 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по цене 13 490 рублей и 14 490 рублей соответственно. При этом на старте продаж она была доступна со скидкой 2000 рублей.

Главный недостаток смартфона – отсутствие NFC и ультраширокоугольной камеры. Гаджет оборудован сенсорами на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 8-мегапиксельной фронталкой, стереодинамиками и процессором Snapdragon 662. Главная сильная сторона – автономность, за которую отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой.

Топ за свои деньги

Наконец, лучшим смартфоном компании Xiaomi в 2020 году с точки зрения сочетания цены и характеристик является POCO X3. Он оборудован дисплеем с частотой обновления 120 Гц и процессором Snapdragon 732G.

Смартфон доступен в двух модификациях, которые отличаются не объёмами памяти. Так, на рынок компания выпустила модели с аккумулятором ёмкостью 5160 мА*ч и NFC, а также с АКБ на 6000 мА*ч, но без поддержки Near Field Communication. В России продаётся первый вариант с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Цена составляет 22 990 рублей.

Помимо перечисленных выше параметров POCO X3 предлагает стереодинамики, фронталку на 20 Мп и основную камеру с разрешением 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Корпус обладает защитой по стандарту IP53.

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