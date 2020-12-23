Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Huawei после премьеры 5G-смартфонов nova 8, nova 8 Pro и Enjoy 20 SE представила несколько ноутбуков на процессорах Intel одиннадцатого поколения (Tiger Lake). Производитель обновил лэптопы MateBook D14 и MateBook D15.

реклама

Линейка Huawei MateBook D14 2021 включает две модели: с интегрированной графикой Iris Xe и дискретной видеокартой GeForce MX450. Первый вариант оборудован процессором Intel Core i5-1135G7 с частотой 2,4-4,2 ГГц, а второй получил более мощный чип Intel Core i7-1165G7 с частотой 2,8-4,7 ГГц. Каждая платформа имеет четыре ядра и поддерживает технологию многопоточности, т.е. одновременно выполняется восемь потоков инструкций.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Вне зависимости от графической подсистемы и процессора в новинках используется твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ, а объём ОЗУ составляет 16 ГБ. Лэптоп оснащён 14-дюймовым дисплеем формата Full HD+ со 100-процентным охватом цветовой гаммы sRGB.

Huawei MateBook D15 2021 представлен тремя модификациями. Базовая предполагает чип Intel Core i5-1135G7 с интегрированной графикой Intel Iris Xe. Также есть версия с тем же процессором, но с дискретным ускорителем NVIDIA GeForce MX450. В топовой конфигурации модель предлагает видеокарту GeForce MX450 в паре с Intel Core i7-1165G7.

реклама

Лэптоп несёт на борту 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Как и в случае с 14-дюймовой моделью, вместимость SSD-накопителя вне зависимости от модификации составляет 512 ГБ, а оперативной памяти предусмотрено 16 ГБ.

Более компактный ноутбук весит 1,38 кг. Масса старшей версии составляет 1,56 кг. Из общего также отметим разъёмы USB-C USB 3.2 (Gen 1), USB 2.0, HDMI, выход под наушники, дактилоскопический датчик и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц. Новинки уже доступны для предварительного заказа. Продажи стартуют 1 января 2021 года.

реклама

Huawei MateBook D14 2021 с чипом Intel Core i5-1135G7 с встроенной графикой оценили в 765 долларов. Версия на Intel Core i7-1165G7 с NVIDIA GeForce MX450 стоит 980 долларов. Цены Huawei MateBook D15 2021 в идентичных конфигурациях не отличаются от младшей модели. Стоимость версии на Intel Core i5-1135G7 с графикой GeForce MX450 составила 840 долларов.