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Китайская компания Huawei сегодня, 23 декабря, анонсировала смартфоны среднего класса nova 8 и nova 8 Pro. Вместе с ними была представлена ещё одна модель. Третья новинка называется Huawei Enjoy 20 SE. Это один из самых доступных 5G-смартфонов на рынке.

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Устройство работает на базе 7-нанометрового мобильного процессора MediaTek Dimensity 700. Однокристальная система работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти в начальной модификации и с 8 ГБ ОЗУ в топовой. Вне зависимости от комплектации подсистема хранения данных представлена постоянным запоминающим устройством вместимостью 128 ГБ.

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На лицевой панели Huawei Enjoy 20 SE установлен 6,67-дюймовый IPS-дисплей формата Full HD+. По центру вверху есть круглое компактное отверстие под 16-мегапиксельную фронтальную камеру, которая может похвастаться возможность распознавать лица.

Для разблокировки смартфона предусмотрен биометрический сенсор, установленный на правом торце. Сзади расположена большая площадка основной камеры со вспышкой и квартетом оптических модулей. Разрешение составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Вопросами питания в смартфоне занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч с 22,5-ваттной быстрой зарядкой по проводу по фирменной технологии SuperCharge. По словам производителя, 10 минут подключения к сети конвертируются в 2 часа просмотра видео. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10 с фирменным ПО EMUI 11. О наличии NFC и разъёма для наушников не уточняется.

15 января 2021 года стартуют продажи смартфона. Стоимость Huawei Enjoy 20 SE в модификации с 4 ГБ оперативной памяти составила 200 долларов. Вариант с 8 ГБ ОЗУ компания оценила в 230 долларов. Новинка будет доступна покупателям в расцветках Morning Gold, Forest Green и Magic Night Black.