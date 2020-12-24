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Магазин Компео открыл мини-музей винтажных гаджетов

Недавно сотрудники компании "Компео" открыли в магазине импровизированный мини-музей.
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Любой успешный бизнес предполагает наличие высококвалифицированных специалистов, но в то же время сами высококлассные кадры не являются гарантией успешного бизнеса. Ещё одним немаловажным фактором успеха в любой деятельности является сплочённость коллектива общей идеей, о чём рассказывается во многих учебниках по менеджменту.

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Именно такие люди собрались в компании «Компео», созданной коллективом единомышленников с богатым опытом работы (более 25 лет). Ключевая сфера деятельности – реализация комплектующих для персональных компьютеров и периферии. Возвращаясь к коллективу единомышленников со стажем, отметим, что до осени прошлого года они работали в другой фирме. Однако, пришёл ноябрь 2019 года, и они решили объединить усилия и заняться собственным делом.

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Проект «Компео» отличается независимостью и охватом ключевых сфер торговли компьютерной техники. Магазин имеет широкий ассортимент, честную гарантию и собственный сервисный центр. Недавно сотрудники компании открыли в магазине импровизированный мини-музей.

Идея его создания появилась внезапно. Опять же, здесь немаловажную роль сыграла прежняя деятельность сотрудников, у которых за много лет дома завалялись старые, можно сказать, раритетные решения. Например, процессоры, мобильные телефоны, жёсткие диски, коммуникаторы и ноутбуки из прошлого века или начала «нулевых». Со временем коллекция становилась всё более богатой, и сейчас она не оставляет посетителей равнодушными. Далее поговорим немного детальнее именно о том, какие экспонаты можно встретить на полках музея.

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Выше мы упомянули, что в музее есть мобильные телефоны. Если точнее, то пока только один. Он называется Motorola M75. Модель представили в далёком 1997 годом. В то время подобное решение было довольно компактным. Габаритные размеры составляют 132 x 59 x 27 мм, а масса – 220 граммов.

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Телефон обзавёлся поддержкой стандарта DAMPS, последние базовые станции которой в России отключили примерно два десятка лет назад. Motorola M75 отличается флип-крышкой, которая прикрывает клавиатуру T9. Без подзарядки телефон может проработать в течение 200 минут в режиме разговоров. Время работы в режиме ожидания составляет примерно двое суток.

Устройство оборудовано двустрочным монохромным дисплеем с подсветкой. Также отметим наличие выдвижной антенны, виброзвонок, беззвучный режим, регулировка громкости, калькулятор, часы, будильник и даже игры. Bluetooth, Wi-Fi, инфракрасный излучатель, радио и прочие блага, которые предлагаются в современных смартфона, в Motorola M7 не предусмотрено.

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В том же 1997 году компания Hewlett-Packard представила карманный персональный компьютер HP 360LX. Линейка 300 отличается относительно компактными габаритными размерами, клавиатурой QWERTY и дисплеем с поддержкой работы со стилусом.

HP 360LX оборудован процессором Hitachi SH3 RISC с частотой 60 МГц. Объём оперативной памяти в персональном компьютере составляет 8 МБ. В продажу устройство поступило с предустановленной операционной системой Windows CE 2.0.

Девайс комплектуется жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой. Разрешение составило 640 x 240 точек. Ключевыми недостатками КПК стали короткое время автономной работы, проприетарное программное обеспечение и сложность в передаче данных. Это стало причиной низких продаж модели HP 360LX.

Ещё одна модель из той же категории, которая представлена в мини-музее «Компео» называется HP iPAQ hx4700. Этот КПК был анонсирован в 2004 году. Он отличается богатым набором приложений и широкими возможностями. Программной основой выступает операционная система Microsoft Windows Mobile 2003 SE.

Карманный ПК оборудован процессором Intel PXA270 с частотой 624 МГц. Объём оперативной памяти составляет 64 МБ. В HP iPAQ hx4700 установлен цветной трансрефлективный дисплей на базе матрицы TFT формата VGA. Диагональ составляет 4 дюйма. Габаритные размеры – 77 x 131 x 14,9 мм, а масса – 187 граммов. Одной из особенностей является технология Touchpad Navigation, которая обеспечивает навигацию по экрану и перемещение курсора.

Microsoft Windows Mobile 2003 SE закончила своё существование резко. Компания Microsoft просто «убила» ОС и отдала предпочтение Windows Phone. Но и она долго не прожила, отправившись в музей (не «Компео») после того, как Google выкатила «зелёного робота» по имени Android.

Ещё один экспонат – ноутбук ThinkPad 380Z (Type 2635). К слову, на фотографии ниже вы можете вместе с лэптопом видеть мобильный телефон Motorola M75, о котором мы писали несколькими абзацами ранее. Ноутбук компании IBM оснащён процессором Intel Pentium II с частотой 233 МГц. Тип чипсета – Intel 440BX.

Ноутбук был анонсирован в конце «девяностых». Он получил 32 МБ оперативной памяти с возможностью увеличения в четыре раза, жёсткий диск вместимостью 4 ГБ, 2,5 МБ видеопамяти и операционную систему Windows 98. Дисплей построен на базе 24-битной матрицы диагональю 13,3 дюйма формата XGA с разрешением 1024 x 768 точек.

В ThinkPad 380Z (Type 2635) есть стереофонические динамики, оптический привод, микрофон, а аккумуляторная батарея обеспечивала примерно 200 минут автономной работы. При этом сам аккумулятор с нуля до 100% можно было зарядить более чем за четыре часа, т.е. заряжался лэптоп дольше, чем затем работал.

Не обошлось в музее и без раритетных процессоров. Сразу несколько таких вы можете видеть на фотографии ниже. Например, Cyrix MII-300GP с частотой 225 МГц, ориентированный на установку в Socket 7. Он был анонсирован 14 апреля 1998 года, а цена на старте продаж составила 180 долларов.

Также на фото видим AMD K6-233 ANR с частотой 233 МГц. Он тоже устанавливается в Socket 7. Процессор представили 2 апреля 1997 года. Во время выхода на рынок цена чипсета составила 469 долларов. Ниже на снимке разместился Pentium 200 MMX, выполненный по 280-нанометровому техническому процессу.

В музее «Компео» есть жёсткий диск компании IBM вместимостью 1 ГБ, анонсированный в 1995 году, и звуковая карта SB AWE32 (CT3990), того же года выпуска. Основной целью при создании карты было совмещение звуковой части от Sound Blaster 16 и музыкальной части от Creative WaveBlaster. Это стало ключевой причиной её внушительных габаритных размеров.

В основе SB AWE32 (CT3990) лежит звуковая карта Sound Blaster 16 PnP. Также отметить стоить поддержку технологии Plug and Play. Длина 34 см обусловлена наличием звукового процессора CT1749, музыкального MIDI-процессора EMU8000 и стереомикшера CT1745A.

В завершение добавим, что в музее «Компео» есть внешний модем US Robotics Courier 2400e, представленный в 1985 году, пейджер Philips Messenger Lux PRG2310 с 8-строчным жидкокристаллическим дисплеем и советский компьютер «Мастер».

К сожалению, все вышеперечисленные гаджеты приобрести нельзя. Зато в магазине «Компео» есть масса более современных решений. Например, видеокарта GeForce RTX 3090 на 8-нанометровом GPU с 24 ГБ видеопамяти приблизительно 157 000-162 000 рублей в зависимости от производителя. Модель GeForce RTX 3070 GamingPro OC в исполнении Palit обойдётся примерно в 62 000 рублей, а ASUS GeForce RTX 3070 DUAL стоит чуть дешевле.

GeForce RTX 2080 SUPER WINDFORCE OC от Gigabyte можно купить почти за 60 000 рублей. В свою очередь ASUS ROG STRIX RX 5700 XT GAMING обойдётся в 55 000 рублей, а стоимость версии без приставки GAMING составляет 50 000 рублей.

Процессоры в магазине «Компео» тоже присутствуют. Например, Ryzen 9 5950X стоит чуть более 87 000 рублей, а Intel Core i9-10940X – примерно 75 000 рублей. Ryzen 9 5900X обойдётся почти в 57 000 рублей, тогда как за Ryzen 9 3950X придётся выложить на 10 000 рублей больше.

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