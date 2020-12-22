Xiaomi Mi 10i получит Snapdragon 750G, 108-Мп камеру, 120-Гц дисплей, NFC и аккумулятор на 4820 мА*ч
Компания Xiaomi на следующей неделе представит флагманские смартфоны Mi 11 и Mi 11 Pro. Обе модели будут официально анонсированы 28 декабря 2020 года. Несмотря на скорый выход флагманов нового поколения, в январе производитель презентует очередную модель семейства Mi 10. Она будет называться Xiaomi Mi 10i.
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Сегодня, 22 декабря, компания из Поднебесной официально назвала дату презентации смартфона и раскрыла часть технических параметров грядущей новинки. Модель будет анонсирована 5 января 2021 года. Стоимость пока что не уточняется.
Xiaomi Mi 10i получит 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 750G. Однокристальная система является немного улучшенной версией чипа Snapdragon 730G. CPU имеет восемь ядер с частотой 1,8-2,2 ГГц, а за графику отвечает ускоритель Adreno 619. Поддержка мобильных сетей пятого поколения тоже предусмотрена. Объёмы оперативной и встроенной памяти пока что не уточняются.
Смартфон обзаведётся основной камерой на базе четырёх оптических модулей с разрешением 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Телеобъектива в грядущей новинке мы не увидим, а сенсор на 8 Мп будет соединён с ультраширокоугольной оптикой с углом захвата изображения 118 градусов. Снимать видео при 60 к/сек можно будет в формате Full HD, а при повышении разрешения до 4K ULTRA HD скорость будет снижена до 30 к/сек.
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Дисплей Xiaomi Mi 10i будет построен на базе 120-герцевой жидкокристаллической панели формата Full HD+. Диагональ составит 6,67 дюйма. В круглом отверстии по центру вверху будет установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Корпус будет представлена алюминиевой рамкой и двумя стеклянными панелями Gorilla Glass пятого поколения. Также обещана защита от воды по стандарту IP53.
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Xiaomi Mi 10i поступит в продажу с предустановленной прошивкой MIUI 12 на базе операционной системы Android 10. Ёмкость комплектной батареи составит 4820 мА*ч, а мощность быстрой зарядки по проводу – 33 Вт. Зачастую при таки параметрах аккумулятор с нуля до 100% заряжается примерно за 60 минут. Из прочего отметим поддержку Near Field Communication, инфракрасный излучатель, стереодинамики, выход для наушников, Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.1 и боковой дактилоскопический сенсор.
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