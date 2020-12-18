Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания OPPO анонсировала в этом месяце два интересных смартфона под названием Reno5 и Reno5 Pro. Обе модели получили поддержку 5G и поступили в продажу сегодня, 18 декабря. Новинки оказались очень популярными, а за первые 10 минут с момента старта продаж производитель смог заработать 15 млн долларов.

реклама

Недавно мы писали, что флагман Huawei Mate 40 был раскуплен за минуту. Правда, размер партии компания не уточнила. Новинки OPPO продержались дольше. Если лишь за 10 минут производитель из Поднебесной заработал 15 млн долларов, выходит, каждую секунду в среднем он получал 25 000 долларов.

анонсы и реклама Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде <b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке RTX 3080 за 150 000р - смотри что за зверь Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Оба смартфона доступны в модификациях с 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. OPPO Reno5 оценили в 410/460 долларов, а стоимость версии Pro в зависимости от конфигурации составила 520 долларов и 580 долларов соответственно. По грубым подсчётам, за 10 минут компания продала от 26 000 до 36 000 устройств т.е. примерно 40-60 единиц в секунду.

Напомним, что OPPO Reno5 Pro оборудован процессором Dimensity 1000+, выполненным по 7-нанометровой технологии, изогнутым OLED-дисплеем диагональю 6,55 дюйма с частотой обновления 90 Гц и аккумулятором ёмкостью 4350 мА*ч. В стандартном издании установлена 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 765G. 6,43-дюймовый экран имеет плоские грани и частоту обновления 90 Гц, а за автономность отвечает аккумулятор на 4300 мА*ч.

реклама

Камеры в новинках идентичные – 32 Мп спереди и 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп сзади. Из общего также отметим поддержку 65-ваттной быстрой зарядки по фирменному стандарту SuperVOOC 2.0, алюминиевый корпус, интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев и стеклянные панели на фронтальной и тыльной сторонах. Защита от воды отсутствует. Программной оболочкой служит операционная система Android 11, на базе которой реализована фирменная прошивка ColorOS 11.1.