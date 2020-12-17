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Компания Huawei только вчера, 16 декабря, начала продавать флагманский смартфон Mate 40 в Китае, хотя его презентация состоялась почти два месяца назад. Несмотря на столь долгое ожидание, как показала практика, интерес к устройству покупатели не потеряли. В первый день продаж китайской компании понадобилось лишь 60 секунд, чтобы полностью распродать всю первую партию.

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Иногда в таких случаях производители называют общий доход, полученный с реализации всех смартфонов. Зная официальную цену, можно примерно подсчитать сколько всего моделей компания смогла продать. В случае с флагманом нового поколения Huawei ничего о выручке не сказала. Напомним, что стоимость модели Mate 40 в Китае в зависимости от модификации составляет от 765 долларов до 840 долларов. Следующая поставка запланирована на 21 декабря.

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Huawei Mate 40 оборудован новым 5-нанометровым мобильным процессором Kirin 9000E с поддержкой 5G, пиковой частотой 3,13 ГГц и графическим ускорителем Mali-G78 MP22. Модель получила OLED-дисплей с поддержкой расширенного динамического диапазона. Частота обновления составляет 90 Гц, диагональ – 6,5 дюйма, а разрешение – 1080 x 2376 точек. В плоскость панели на органических светодиодах интегрирован оптический сенсор для сканирования отпечатков пальцев.

Высота смартфона составляет 158,6, а ширина – 72,5 мм. На выбор пользователи могут приобрести модель с кожаной и стеклянной тыльной стороной. В первом случае масса составляет 184 грамма, а толщина – 9,2 мм. Во втором – 188 граммов и 8,8 мм соответственно. Вне зависимости от материала корпус обладает защитой от воды по стандарту IP53.

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В Huawei Mate 40 установлена тройная основная камера с оптикой от Leica Camera. Разрешение составляет 50 Мп + 16 Мп + 8 Мп. Она получила 3-кратный оптический зум, оптическую стабилизацию, фазовую/лазерную фокусировку и поддержку 4K UHD при 30 FPS и 60 FPS. 8K ULTRA HD в свои смартфоны китайская компания Huawei внедрять пока что не спешит. Фронтальная камера установлена в левом углу лицевой стороны. В её основе лежит 13-мегапиксельный датчик изображения.

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Вопросами обеспечения автономности во флагмане нового поколения занимается аккумулятор на 4200 мА*ч. Батарея получила поддержку быстрой зарядки по проводу и беспроводным путём. Мощность составляет по 40 Вт. Также отметим ИК-порт, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Near Field Communication и разъём для наушников. Стереодинамики отсутствуют. Программной платформой служит прошивка EMUI 11 на базе операционной системы Android 10.

Напомним, что в октябре компания Huawei в рамках серии Mate 40 представила четыре смартфона. Помимо одноимённого стандартного издания, семейство включает версии Mate 40 RS Porsche Design, Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro. В России официально за 89 999 рублей продаётся только обычный вариант Pro.