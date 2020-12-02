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Кибернеделя в магазине KeysOff – Windows 10 Pro за $7,45 и скидки до 58% на ключи для ПО

В магазине KeysOff стартовала одна из последних крупных распродаж текущего года.
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Во всём мире прошла распродажа «Чёрная пятница», но скидки на этом не заканчиваются. После «Чёрной пятницы» пришёл «Киберпонедельник», который плавно перешёл в «Кибернеделю». В это время все посетители магазина программного обеспечения KeysOff смогут приобрести ключи для ПО со скидкой до 58%. Все акционные предложения собраны на этой странице.

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Обзор магазина KeysOff

На сайте KeysOff.com вы можете приобрести ключи как для программного обеспечения вроде Windows и Office, так и для игр. Например, Far Cry 6 обойдётся примерно в 73 доллара. Активация выполняется через магазин Uplay. Также из игр, доступных в Uplay, отметим Assassin’s Creed Valhalla. Watch Dogs Legion, Star Wars Jedi – Fallen Order, Tom Clancy’s Rainbow Sic Siege и Anno 1800. Все они стоят примерно 70 долларов.

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Помимо Uplay, на сайте KeysOff представлены игры из других магазинов. Например, Horizon Zero Dawn и the Guild 3 из Steam стоят по 60 долларов. Ключ для Borderland 3 в Epic Games обойдётся в 70 долларов, а издание Super Deluxe Edition – в 116 долларов.

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Также доступны популярные игры компании Electronics Art. Ключ для Battlefield V оценили в 70 долларов. Почти 72 доллара придётся отдать за футбольный симулятор FIFA 21. Активация обоих продуктов выполняется через Origin.

В интернет-магазине KeysOff есть живой чат, который существенно упрощает процесс коммуникации с техподдержкой сайта. В чате отвечают намного быстрее, чем по электронной почте, что радует. Но время суток всё же влияет на то, насколько оперативно вам дадут ответ.

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Сайт неполностью русифицирован, поэтому лучше всего выбрать английский язык. Помимо него, есть также русский французский, немецкий, польский, португальский, испанский и итальянский. Выбор валют тоже широкий. Кроме рублей, евро и долларов США, можно расплачиваться тайваньскими/канадскими/австралийскими долларами и фунтами стерлингов.

Специальные предложения в магазине KeysOff

К распродаже интернет-магазин подготовил несколько специальных предложений. Лицензия на операционную систему Windows 10 Professional стоит менее 8 долларов. Заметим, что речь идёт об OEM-ключах, которые нельзя переносить на другие персональные компьютеры после активации. При замене материнской платы лицензия тоже не сохранится.

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Если вы располагаете сразу двумя персональными компьютерами, то для вас тоже есть неплохое предложение. Два ключа для профессионального издания операционной системы обойдутся менее чем в 12 долларов. Это примерно на 2 доллара выгоднее покупки лицензий по отдельности.

Приблизительно за 22 доллара можно приобрести пакет программного обеспечения Microsoft Office 2016 Professional Plus для одного персонального компьютера на базе операционной системы Windows. Издание 2019 года обойдётся примерно в 29 долларов. Для ПК компании Apple эти лицензии не подходят.

В обоих случаях речь идёт не о подписке, а о единоразовой покупке. Помимо Word, Access, Excel и PowerPoint пользователи получают OneNote, Outlook и Publisher. Точные цены и ссылки на магазин ключей KeysOff собраны в таблице ниже.
Продукт
Стоимость
1
$7,45
2
$11,55
3
$28,98
4
$21,81

Скидки до 58%

Операционная система Windows 10 является гвоздём текущей распродажи. О версии Professional уже говорили, теперь речь пойдёт об остальных. Со скидкой 45% можно купить издания Server 2019 Standard, Home и Enterprise 2019 LTSC. Цена с учётом скидки составляет примерно 18 долларов, 9 долларов и 10 долларов соответственно.

Две OEM-лицензии для операционной системы Windows 10 Home обойдутся примерно в 15 долларов. Скидку 45% можно получить при активации промокода BFLE45. Ссылки и точные цены добавлены в таблицу ниже.
Продукт
Промокод
Стоимость
1
BFLE45
$8,97
2
BFLE45
$14,93
3
BFLE45
$17,66
4
BFLE45
$10,05


Наконец, 58% в рамках распродажи можно сэкономить с промокодом BFLE58. Он распространяется на комплект из ключей на программное обеспечение Microsoft Office и операционную систему Windows 10. Например, Windows 10 Professional в паре с Microsoft Office 2016 Professional обойдётся чуть более чем в 27 долларов. Примерно тех же денег стоит комплект с домашним изданием операционной системы компании из Редмонда.

Лицензии на операционные системы Professional и Home в паре с Microsoft Office 2019 Pro Plus обойдутся примерно в 36 долларов каждая. Кроме того, за 35 долларов можно обзавестись MS Office 2019 Home & Student для ПК на Windows, а издание 2016 года стоит примерно на 3 доллара дешевле.

По традиции, все ссылки и точные цены, которые можно получить с промокодом BFLE58, собраны в таблице. Помимо всего перечисленного выше, со скидкой 58% вы сможете купить ещё несколько продуктов компании Microsoft, включая программы из MS Office по отдельности. Все предложения собраны на отдельной странице на сайте KeysOff, посвящённой распродаже.
Продукт
Промокод
Стоимость
1
BFLE58
$27,35
2
BFLE58
$27,64
3
BFLE58
$33,05
4
BFLE58
$36,10
5
BFLE58
$36,15
6
BFLE58
$34,43

Регистрация

Чтобы лишить себя даже малейшей головной боли, рекомендуем перед покупкой ключа создать в магазине KeysOff персональную учётную запись. Это займёт менее минуты, если вы быстро печатаете.

Вверху жмём LOG IN и переходим к окну регистрации. Форма самая примитивная. Достаточно просто ввести имя, фамилию, активный адрес электронной почты и придумать пароль. При желании можно подписаться на рассылку новостей.

Никаких подтверждений аккаунта проводить не нужно. После регистрации на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо с поздравлением. Если повезёт, то в письме будет указан какой-то промокод на скидку.

Оплата

Процесс покупки ключей ничего сложно из себя не представляет. Для примера возьмём бандл с Windows 10 Professional и Microsoft Office 2016 Professional Plus. Цена комплекта составляет чуть более 65 долларов.

С промокодом BFLE58 цена падает почти на 38 долларов. Ещё около 1 доллара можно сэкономить, если расплачиваться через Cwalletco. Уже потом можно выбрать платёжную систему Paypal и оплатить заказ без комиссии.

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