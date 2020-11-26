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Анонсирована новая версия Xiaomi Redmi Note 9 на Snapdragon 662 с аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч

Стоимость стартует со 150 долларов.
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Сегодня, 26 ноября, компания Xiaomi представила три новых смартфона. О Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 9 5G мы уже писали. Третьей новинкой производителя стала новая версия модели Redmi Note 9. Она существенно отличается от устройства с таким же названием, которое продаётся в России уже примерно полгода, как внешне, так и технически.

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Новая модель девятой серии наделена 6,53-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD+. Фронтальная камера построена на базе 8-мегапиксельного датчика изображения и обосновалась в небольшом вырезе в форме капли. Дактилоскопический сенсор находится не на тыльной стороне, а сбоку. Корпус новинки сделан из пластика, а спереди установлено стекло Gorilla Glass третьего поколения.

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Сзади в Redmi Note 9 осталась площадка основной камеры со вспышкой. Разрешение стандартного модуля составляет 48 Мп, а двух дополнительных – по 2 Мп. Как можно догадаться, ультраширокоугольный модуль отсутствует. О поддержке съёмки видео в формате 4K ULTRA HD не сообщается. Смартфон получил фазовую автофокусировку и остался без оптической стабилизации изображения.

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Аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА*ч занимается всеми вопросами обеспечения автономности. Она обзавелась поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки по проводу через разъём USB-C. Из прочих параметров стоит отметить наличие гнезда для наушников, стереофонических динамиков, а также модулей Bluetooth 5 и Wi-Fi 5. О поддержке Near Field Communication не сообщается.

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Аппаратная платформа Redmi Note 9 строится вокруг 11-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 662. Мобильный чип трудится на пиковой частоте 2,0 ГГц и имеет графическое ядро Adreno 610. Под капотом смартфона установлена оперативная память LPDDR4x и флеш-модуль UFS 2.2. Объём составляет 6-8 ГБ и 128-256 ГБ соответственно.

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Новинка появится на рынке вместе с Android 10 и прошивкой MIUI 12 в чёрном, синем и зелёном цветовых решениях. Стоимость версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти составила 150 долларов. Модификация с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ стоит 165 долларов. Вариант с 8 ГБ оперативки и хранилищем вместимостью 256 ГБ компания оценила в 225 долларов.

Напомним, что два дня назад Xiaomi представила модель POCO M3 с почти идентичными параметрами. Он доступен в конфигурациях 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по цене 149 долларов и 169 долларов соответственно.

Появится ли новое издание Redmi Note 9 в России официально, пока что неизвестно. Напомним, что старая версия несёт на борту 12-нм процессор Helio G85, аккумулятор на 5000 мА*ч, основную камеру 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и имеет NFC. Цена модификации 3/64 ГБ составляет 13 990 рублей. За 4 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 128 ГБ нужно заплатить 15 990 рублей.

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