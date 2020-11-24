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Xiaomi представила смартфон POCO M3. Новинка стала третьей представительницей серии POCO M. При этом линейка до этого включала только POCO M2 и M2 Pro, без M1. Смартфон нового поколения от двух других отличается уникальностью. Он является абсолютно новым решением, а не переименованной версией уже существующего устройства.

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На презентации китайская компания начала не с дизайна или мобильного процессора, и даже не с камер. В первую очередь внимание было уделено автономности. Это понятно, ведь новинка оборудована аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА*ч – рекорд для Xiaomi. Такая же батарея досталась индийской версии POCO X3.

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Если верить заявлению производителя, всё это конвертируется в 196 часов прослушивания музыки, 17 часов просмотра видео в YouTube или 11 часов съёмки видео на камеру. Мощность быстрой зарядки оказалась относительно скромной – 18 Вт. Реверсивная подзарядка тоже предусмотрена (по проводу). Адаптер питания входит в комплект.

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При температуре 25 градусов аккумулятор в POCO M3 выдерживает 1000 циклов зарядки, а при 45 градусах – 600 циклов. Для сравнения, средние показатели составляют 800 и 500 циклов соответственно. По крайней мере, эти данные использовались на презентации. К слову, заряжается новинка через порт USB Type-C.

Основная камера представлена тремя модулями, а внешне площадка напоминает дизайн в OnePlus 8T CyberPunk 2077 Limited Edition. Помимо сенсора на 48 Мп, который расположился по центру, в состав камеры вошло два 2-мегапиксельных датчик изображения. Верхний применяется для макросъёмки с 4 см, а нижний – для портретного режима. Как минимум от одного из дополнительных модулей можно было бы отказаться, а то и от двух сразу, но современные тренды диктуют свои условия.

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Дисплей в Xiaomi POCO M3 построен на базе жидкокристаллической панели диагональю 6,53 дюйма формата FHD+. Она занимает 90,34% лицевой стороны. Вверху расположился каплевидный вырез с 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass неизвестного поколения. Тыльная сторона и рамка сделаны из пластика. Защита от воды не предусмотрена.

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Аппаратной основной послужила операционная система Snapdragon 662. Однокристальная система выполнена по нормам 11-нм технологии FinFET. Она имеет ядра с частотой до 2,0 ГГц, графику Adreno 610 и поддерживает 4G LTE. В AnTuTu платформа набирает более 190 000 баллов. Результат смартфонов на Snapdragon 665 составляет около 175 000 баллов.

POCO M3 получил 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. Накопитель имеет вместимость 64 ГБ или 128 ГБ (UFS 2.2) в зависимости от модификации. Также поддерживается расширение картами microSD до 512 ГБ. Из остального отметим выход под проводные наушники, инфракрасный излучатель, радиоприёмник, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. NFC отсутствует. Возможно, он появится в версии для международного рынка.

Стоимость Xiaomi POCO M3 в модификации 4/64 ГБ составила 149 долларов. Версию со 128 ГБ постоянной памяти оценили в 169 долларов. 27 ноября на «Чёрную пятницу» обе конфигурации будут доступны со скидкой 20 долларов. В продажу смартфон поступит в цветах Cool Blue, Poco Yellow и Power Black с предустановленной операционной системой Android 10 и прошивкой MIUI 12.