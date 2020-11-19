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Ежегодно в ноябре проходит самая большая распродажа года. Она называется «Чёрная пятница». Днём старта принято считать 11 ноября, но каждый магазин волен сдвигать даты по своему усмотрению. Интернет-магазин программного обеспечения KeysOff уже запустил свою «Чёрную пятницу».

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Акция продлится до 29 ноября 2020 года. Таким образом, у всех желающих есть ещё полторы недели, чтобы обзавестись лицензионным программным обеспечением. Причём сейчас сделать это можно с большой скидкой. Например, ключ на операционную систему Windows 10 Pro обойдётся в 7,45 доллара. Лицензии на остальной софт тоже потеряли в цене на время «Чёрной пятницы». Максимальная скидка достигает 58%.

Ассортимент интернет-магазина KeysOff

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Акционные предложения от нас никуда не убегут, поэтому для начала рассмотрим весь ассортимент магазина. Что любопытно, в рамках распродажи «Чёрная пятница» можно по скидке заказать ключи на программное обеспечение Microsoft. Сюда входят операционные системы Windows и офисный софт. Собрано всё на этой странице. Однако, если вы откроете домашнюю страницу интернет-магазина, ничего из этого вы здесь не найдёте.

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Более того, может сложиться впечатление, что KeysOff предлагает только ключи для игр. Забегая наперёд, отметим, что все самые выгодные предложения на ПО будут отобраны по размеру скидки и собраны в таблицах для более удобного перехода на соответствующие страницы. Но сейчас не об этом.

Так вот, на домашней странице сразу же видим несколько предложений: PES 2021, «Мстители», Fall Guys и DiRT 5. Не совсем понятно, почему выбраны именно эти проекты. Как бы там ни было, листаем дальше и видим ещё больше предложений. Например, в 48 долларов обойдётся новинка Star Wars Squadrons. CoD Modern Warfare 2019 стоит 70 долларов наряду с Anno 1800, Yakuza: Like a Dragon и Star Wars jedi – Fallen Order. Цена четвёртой части Call of Duty Black Ops тоже составляет 70 долларов, но она находится в рубрике «Latest Products».

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К слову, в левом верхнем углу экрана можно выбрать русский язык сайта. Многие надписи, включая названия категорий, останутся на английском. Зато цены будут отображаться в рублях. Кроме русского и английского языков, доступны французский, итальянский, испанский, немецкий, польский и португальский. Что касается валюты, есть рубли, евро, фунты стерлингов и доллары США/Канады/Австралии/Тайваня. На верхней панели также можно войти в свою учётную запись и перейти к списку избранных товаров. В общем, всё как в большинстве магазинов.

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Помимо перечисленных двумя абзацами выше продуктов в магазине KeysOff можно купить ключи для большего количеств проектов. Для удобства их сгруппировали по категориям:

PC; Steam; Uplay; Origin; Epic Games; Battlenet.

Не понравиться может то, что некоторые игры пересекаются. Например, Star Wars Jedi ­– Fallen Order есть и в Uplay, и разделе с играми для ПК.

Регистрация на сайте

Перед покупкой ключей стоит создать аккаунт в магазине KeysOff, указав адрес электронной почты, ибо оный нам понадобиться в будущем. Для регистрации нужно нажать «Войти» в правом верхнем углу и кликнуть «Создать аккаунт».

Форма довольно простая: вводим имя и фамилию, заполняем поле с e-mail и придумываем пароль. При желании подписываемся на рассылку и жмём «Отправить». Вуаля, аккаунт создан. Указывать адрес электронной почты нужно тот, к которому имеется доступ.

Специальные цены на «Чёрную пятницу»

Начнём со специальных цен, которые действуют на ключи для операционное системы Windows 10 Pro и пакетов MS Office Professional Plus. Лицензия на Windows 10 Pro для одного компьютера обойдётся в 7,45 доллара. Эта цена уже ждёт вас безо всяких промокодов и купонов.

Если у вас есть два ПК, выгоднее будет приобрести комплект из двух ключей. По отдельности в сумме две лицензии обойдутся почти в 15 долларов. Цена бандла для двух персональных компьютеров составляет 11,51 доллара. С помощью приобретённых ключей можно активировать операционную систему x64 и x86.

Пакет программного обеспечения MS Office 2016 Professional Plus с приложениями Word, Office, Outlook, Publisher, Excel, PowerPoint и OneNote обойдётся в 21,80 долларов. Цена издания 2018 года составляет почти 29 долларов. Все ссылки собраны в таблице ниже.

№ Продукт Специальная цена Купить 1 Windows 10 Professional $7,45 В магазин 2 Windows 10 Professional (2 ПК) $11,51 В магазин 3 Microsoft Office (2016) Professional Plus $21,80 В магазин 4 Microsoft Office (2019) Professional Plus $28,98 В магазин

Скидки до 58% на «Чёрную пятницу»

Помимо Windows 10 Pro на распродаже можно приобрести со скидкой 45% домашнее издание операционной системы. Стоимость снижается с промокодом BFLE45. Цена лицензии для одного компьютера составит около 9 долларов, а для двух – почти 15 долларов.

Ключ на операционную систему Windows Server 2019 Standard обойдётся менее чем в 18 долларов, а за 10 долларов можно приобрести Windows 10 Enterprise. Точные цены и ссылки на интернет-магазин KeysOff указаны в таблице ниже.

№ Продукт Купон Цена со скидкой Купить 1 Windows 10 Home BFLE45 $8,97 В магазин 2 Windows 10 Home (2 ПК) BFLE45 $14,93 В магазин 3 Windows Server 2059 Standard BFLE45 $17,66 В магазин 4 Windows 10 Enterprise 2019 LTSC BFLE45 $10,05 В магазин





Самую большую скидку, 58%, даёт промокод BFLE58. Он распространяется на офисное ПО компании Microsoft в комплекте с Windows 10. Например, ключи для Microsoft Office 2016 Professional Plus и Windows 10 Pro стоят по акции 27,35 долларов. Версия Home вместо Pro обойдётся чуть дороже.

Ещё порядка 9 долларов нужно доплатить при заказе лицензии на операционные системы вне зависимости от издания в паре с Office 2019 года. Наконец, MS Office Home & Student для студентов обойдётся в 33 доллара (издание 2016 года) и 34,5 доллара (издание 2019 года). Опять же, все ссылки и точные цены – в таблице.

№ Продукт Купон Цена со скидкой Купить 1 Windows 10 Professional + MS Office 2016 Professional Plus BFLE58 $27,35 В магазин 2 Windows 10 Home + MS Office 2016 Professional Plus BFLE58 $27,64 В магазин 3 MS Office 2016 (Home & Student) BFLE58 $33,05 В магазин 4 Windows 10 Professional + MS Office 2019 Professional Plus BFLE58 $36,10 В магазин 5 Windows 10 Home + MS Office 2019 Professional Plus BFLE58 $36,15 В магазин 6 MS Office 2019 (Home & Student) BFLE58 $34,43 В магазин

Заказ ключей в магазине KeysOff

Как покупать в интернет-магазине, рассмотрим на примере Microsoft Office 2019 Home & Student. Цена составляет почти 82 доллара. Добавляем товар в корзину, вводим промокод BFLE58 и видим, что стоимость упала до 34,43 доллара.

Далее переходим к оплате и заполняем форму. Расплачиваться можно напрямую картами VISA / MasterCard либо через систему Cwalletco. Во втором случае можно дополнительно сэкономить ещё 3%, т.е. ключ обойдётся в 33,40 доллара. В новом окне выбираем платёжную систему PayPal и завершаем транзакцию.

Как видим, процесс заказа ключей в магазине KeysOff ничем сложным не отличается. Главное – вводить правильный и активный адрес электронной почты. Ведь именно туда будет отправлено письмо, содержащее в себя ключ активации.

При возникновении вопросов можно написать по адресу service@keysoff.com. Альтернативный вариант – живой чат на сайте интернет-магазина. Достаточно нажать на пиктограмму троеточия в нижнем правом углу и задать вопрос в появившемся окне.