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Китайская компания Huami в первую очередь известна часами Amazfit и спортивными браслетами Mi Band, которые она выпускает для Xiaomi. Но сегодня производитель из Поднебесной пополнил своё портфолио новой линейкой умных часов. Она называется Zepp, а первая новинка – Zepp Z.

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Смарт-часы заключены в корпус из титанового сплава и получили 22-миллиметровый кожаный ремешок. Дисплей построен на базе круглой активной матрицы на органических светодиодах. Диаметр составляет 1,9 дюйма, а разрешение – 454 x 454 точки. Носимый гаджет предлагает пользователю возможность выбирать из 50 виртуальных циферблатов и загружать собственные фоновые картинки. Для этого предусмотрено фирменное программное обеспечение Zepp. На корпусе часов установлены три элемента управления. Для навигации используется центральное колёсико Classic Crown. На нажатие верхней кнопки можно назначить доступ к измерению ЧСС или другим функциям.

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Самом собой, в список технических параметров Zepp Z вошли датчик измерения частоты сердечных сокращений, сенсор для определения уровня кислорода в крови, гироскоп, барометр, акселерометр и сенсор освещения. Модель обзавелась поддержкой работы с голосовым помощником Alexa, с помощью которого можно управлять устройствами экосистемы умного дома. Фирменный виртуальный ассистент тоже присутствует. Он получил поддержку пяти дюжин голосовых команд.

Новинка работает от аккумуляторной батареи ёмкостью 340 мА*ч. Максимальное время работы без подзарядки составляет 30 дней, если использовать устройство только, чтобы узнать время. В обычном режиме автономность достигает двух недель. Подключение к смартфонам выполняется по протоколу Bluetooth 5.0. Гаджет совместим с телефонами на базе операционной системы Android (от v5.0 Lollipop) или iOS (от v10.0).

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Рекомендованная цена Zepp Z составила 349 долларов. Старт продаж запланирован на конец текущего месяца. В будущем Huami обещает выпустить более продвинутую модификацию смарт-часов с функцией регистрации электрокардиограммы.