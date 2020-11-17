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Американская компания Apple в прошлом месяце анонсировала четыре флагманских смартфона серии iPhone 12. По состоянию на данный момент уже все новинки есть в продаже. Цена в России стартует с 69 990 рублей за вариант mini с 64 ГБ встроенной памяти. Дороже всех стоит версия Pro Max с накопителем вместимостью 512 ГБ – 139 990 рублей. Ресурс Phone Arena протестировал два смартфона, которые поступили в продажу в это месяце.

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iPhone 12 mini провалил два теста на автономность из трёх, а iPhone 12 Pro Max – только один. Оба флагмана не лучшим образом себя чувствуют в режиме 3D-игр. У младшей модели возникают проблемы с автономностью ещё и при просмотре видео в YouTube. И это при том, что в угоду увеличению времени автономной работы компания Apple отказалась от использования в новинках экранов с повышенной частотой обновления изображения.

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Итак, начнём с iPhone 12 mini. Он оснащён аккумуляторной батареей на 2227 мА*ч. Понятно, что с такой зарядной ёмкостью на какие-то сверхвысокие показатели автономности рассчитывать бесполезно. Тем не менее, просматривать страницы в браузере смартфон позволяет почти 11 часов.

В этом режиме он менее 1,5 часа уступил моделям Samsung Galaxy S20, OnePlus 8 и Xiaomi POCO F2 Pro, которые оснащены аккумуляторами на 4000 мА*ч, 4300 мА*ч и 4700 мА*ч соответственно. Обойти почти на 2 часа смартфон компании Apple смог весеннюю новинку iPhone SE (2020) с батареей на 1816 мА*ч.

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Ещё сильнее показатели iPhone 12 mini падают в режиме просмотра видео в YouTube. Время автономной работы смартфона сократилось до 5 часов 10 минут. Новинка всё равно оказалась лучше, чем iPhone SE второго поколения, но разрыв с Xiaomi POCO F2 Pro составил почти 7 часов. Samsung Galaxy S20 работает без подзарядки 10 часов 20 минут, а OnePlus 8 – 9 часов 37 минут.

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В играх всё ещё хуже. Лидирует вновь POCO F2 Pro – 13 часов 25 минут. OnePlus 8 уступил ему более 3 часов, а Samsung Galaxy S20 работает ещё на 2,5 часа меньше. Автономность iPhone 12 mini и вовсе отметку 2,5 часа пробить не смогла. Поиграть компактный флагман нового поколения позволяет 2 часа 22 минуты.

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Теперь что касается версии Pro Max. Она несёт на борту аккумуляторную батарею ёмкостью 3687 мА*ч. Просматривать страницы в браузере можно более 14 часов. Примерно столько же без подзарядки работает Xiaomi Mi 10 Pro с аккумулятором на 4500 мА*ч. Флагман компании Apple оказался автономнее своего предшественника. Не более 13 часов работают iPhone 11 Pro Max, Google Pixel 5, iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra, POCO F2 Pro и OnePlus 8.

С автономностью при просмотре видео у iPhone 12 Pro Max тоже возникают проблемы, но не такие существенные, как у версии mini. Время работы сокращается до 8 часов 37 минут. Этого хватает, чтобы обойти Samsung Galaxy S20 Ultra. А вот разница в автономности по сравнению с моделью прошлого года составила 21 минуту в пользу последнего.

В играх у флагмана Apple нового поколения всё так же плохо. Не подключая смартфон к сети электропитания, поиграть можно 3 часа 20 минут. Зато это на 19 минут больше, чем позволяет играть iPhone 12 Pro, оснащённый аккумулятором на 2815 мА*ч.