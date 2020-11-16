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Китайская компания Xiaomi решила завершить осень 2020 года премьерой сразу трёх смартфонов среднебюджетного и бюджетного уровней. Сегодня мы писали, что 24 ноября состоится презентация модификации Redmi Note 9 4G. Вместе с ней производитель из Поднебесной представит две модели с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

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Xiaomi Redmi Note 9 5G в модификации с мобильным процессором Snapdragon 750G станет гвоздём программы. Смартфон будет оборудован 6,67-дюймовой матрицей с частотой обновления 120 Гц. В основной камере мы увидим флагманский датчик изображения со 108-мегапиксельным разрешением. Параметры остальных модулей не уточняются. Для любителей селфи будет предусмотрен сенсор на 16 Мп. За автономность будет отвечать аккумуляторная батарея на 4820 мА*ч.

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Третьей новинкой производителя из Пекина смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, но основан он будет на базе 7-нанометровой однокристальной системы Dimensity 800U. Грядущей новинке обещают 6,53-дюймовую панель, как у Redmi Note 9 4G. Ёмкость встроенного аккумулятора составит 5000 мА*ч вместо 6000 мА*ч у 4G-версии. Смартфону приписывают 22,5-ваттную проводную зарядку и 48-мегапиксельный датчик изображения в основной камере. Всего на тыльной панели будет установлено три оптических модуля.

Из общего во всех трёх предстоящих новинка можно отметить разъём для подключения проводных наушников, боковой сканер отпечатков пальцев и операционную систему Android 10 с фирменным программным обеспечением MIUI 12. До сих пор стоимость Redmi Note 9 4G остаётся неизвестной. Версии с поддержкой сотовой связи пятого поколения на Snapdragon 750G и Dimensity 800U поступят в продажу по цене от 225 долларов и 150 долларов соответственно.