Xiaomi Redmi Note 9 с аккумулятором на 6000 мА*ч будет представлен через неделю
Компания Xiaomi весной 2020 года представила линейку Redmi Note 9. Новое поколение включает четыре уникальных модели, а индийская версия Redmi Note 9 Pro продаётся как Redmi Note 9S в остальном мире. В ближайшее время производитель добавит в ассортимент ещё три смартфона.
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Ранее мы писали, что семейство текущего поколения будет расширено двумя устройствами с поддержкой мобильных сетей пятого поколения на процессорах Dimensity 800U и Snapdragon 750G. Третьей новинкой станет 4G-смартфон Redmi Note 9. От девайса с идентичным названием, который был анонсирован весной, модель будет немного отличаться.
Уже известно, что грядущая новинка получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 662 с частотой до 2,0 ГГц. Ёмкость комплектного аккумулятора будет повышена до 6000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – до 22,5 Вт. Новой версии Redmi Note 9 приписывают тройную основную камеру, венцом которой станет 48-мегапиксельный оптический модуль. Площадка с объективами расположится в левом верхнем углу тыльной стороны.
Изображения, демонстрирующие дизайн смартфона, были опубликованы китайским регуляторным органом TENAA. На лицевой стороне будет установлена матрица Full HD+ IPS диагональю 6,53 дюйма с круглым отверстием или каплевидным вырезом под фронтальную камеру с 8-мегапиксельным разрешением. Сканер отпечатков пальцев расположится на правом торце смартфона.
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Презентация обновлённого Xiaomi Redmi Note 9 состоится уже на следующей неделе, 24 ноября. О модификациях памяти и наличии NFC пока что не сообщается. Информации о стоимости грядущей новинки на момент написания заметки тоже нет. Но учитывая то, что цена Redmi Note 9 5G на Dimensity 800U стартует с отметки 150 долларов, герой заметки в базовой комплектации должен оказаться дешевле. В продажу модель поступит с предустановленной операционной системой Android 10 и фирменной оболочкой MIUI 12.
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Напомним, что «обычная» версия Redmi Note 9 с конца весны продаётся официально в России в модификациях 4/128 ГБ и 3/64 ГБ. На момент написания материала в магазине «Ситилинк» её цена составляет 13 990 рублей и 15 990 рублей – на 3000 рублей дешевле, чем на старте продаж.
Смартфон тоже оборудован 48-Мп главным модулем основной камеры и Full HD+ экраном диагональю 6,53 дюйма. При этом разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп, а располагается она в левом углу лицевой стороны. За автономность отвечает аккумулятор на 5020 мА*ч с 18-ваттной подзарядкой. Основная камера расположена не в углу, а по центру тыльной стороны. Содержит она четыре оптических модуля вместо трёх. Сканер отпечатков пальцев установлен сзади. Аппаратной платформой выступает однокристальная система Helio G85.
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