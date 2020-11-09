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Китайская компания Xiaomi уже совсем скоро анонсирует серию смартфонов Redmi Note 9 5G. Она будет включать две модели, каждая из которых предстанет перед покупателями в нескольких модификациях памяти. Ранее производитель заявлял о планах представить смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения стоимостью менее 1000 юаней. Им станет Redmi Note 9 5G Standard Edition.

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Все ключевые технические параметры грядущей новинки уже известны. Смартфон успел засветиться в базе данных китайского регулятора TENAA. Он будет заключён в корпус габаритами 162 x 77,3 x 9,2 мм. На лицевой стороне расположится панель IPS формата Full HD+, диагональ которой составит 6,53 дюйма, а в круглом вырезе слева будет установлена 13-мегапиксельная фронтальная камера.

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Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч и будет работать под управлением мобильного процессора Dimensity 800U. Однокристальная система выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. Из прочего можно отметить поддержку 22,5-ваттной быстрой зарядки, слот под карту microSD, боковой биометрический сенсор и круглую основную камеру, венцом которой станет 48-мегапиксельный датчик изображения. Всего в её состав войдёт три модуля.

Redmi Note 9 5G Standard Edition будет оснащаться 6,67-дюймовой панелью Full HD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп. Судя по изображению из TENAA, грядущая новинка позаимствует дизайн у POCO X3 NFC. При этом разрешение главного модуля составит 108 Мп. Габаритные размеры – 165,4 x 76,9 x 9 мм при массе 215 граммов.

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В основу смартфона будет положен 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 750G, который дебютировал в Xiaomi Mi 10T Lite почти полтора месяца назад. Программной платформой выступит прошивка MIUI 12 на базе операционной системы Android 10. Сканер отпечатков пальцев, как и у младшей модели, будет расположен сбоку. Ёмкость комплектной батареи составит 4720 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 33 Вт.

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Если верить данным из базы регулятора TENAA, обе модели получат 64-256 ГБ постоянной памяти. Объём оперативки в младшей версии составит 4-8 ГБ, а старший вариант будет доступен в модификациях с 6-12 ГБ ОЗУ. Стоимость Xiaomi Redmi Note 9 5G Standard Edition составит 150 долларов (999 баней) в конфигурации 4 ГБ + 64 ГБ. Издание High Edition в комплектации 6/64 ГБ обойдётся в 225 долларов (1499 юаней). О дате анонса пока что информации нет.