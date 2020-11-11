Huawei сможет закупать комплектующие у Qualcomm
Американская компания Qualcomm получила лицензию на поставку комплектующих китайскому гиганту Huawei, который уже полтора года находится под американским санкциями. Пока что официально информация не была подтверждена. Если Huawei сможет заказывать однокристальные системы Snapdragon, это станет спасательным кругом для производителя.
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В конце лета нынешнего года США ужесточили санкции против китайской компании. Требование специальной лицензии начало распространяться не только на американские, но и на зарубежные фирмы, которые используют программное и аппаратное обеспечение из США. Это стало самым большим ударом по Huawei.
Уже летом в рамках официального анонса 5-нанометрового процессора Kirin 9000 глава потребительского подразделения Huawei намекнул, что чипы этой серии могут стать последними однокристальными системами, поскольку санкции блокируют возможность закупки SoC у TSMC. Инсайдеры высказывали предположения, что модели Huawei Mate 40 на Kirin 9000 и Kirin 9000E будут анонсированы позже, чем планировалась, но премьера прошла в срок.
Сразу после появления информации о том, что китайская компания сможет закупать процессоры Qualcomm, слухи об использовании флагманской 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 875 в семействе Huawei P50 не заставили себя долго ждать. Тем не менее, есть вероятность, что Huawei уже успела закупить мобильные процессоры у MediaTek, поэтому большая часть смартфонов 2021 года может быть построена на базе SoC тайваньского чипмейкера.
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