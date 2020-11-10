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Уже на днях семейство Redmi Note 9 пополнится двумя версиями с поддержкой мобильных сетей пятого поколения на процессорах Snapdragon 750G и Dimensity 800U. С высокой долей вероятности, за пределами Китая эти модели продаваться не будут официально, поэтому пользователям в ожидании премьеры 10-й серии придётся и дальше довольствоваться 4G-вариантами смартфонов. Один из таких – Xiaomi Redmi Note 9. В России его официальную цены снизили на 3000 рублей.

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Модель предлагается в четырёх цветовых решениях и двух модификациях памяти. Из цветов доступны зелёный, белый, серый и чёрный, а из конфигураций – 3 ГБ + 64 ГБ и 4 ГБ + 128 ГБ. Рекомендованная цена на старте продаж составила 16 990 рублей и 18 990 рублей соответственно. В магазине «Ситилинк» сейчас вариант с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти можно купить за 13 990 рублей, а версия с 4 ГБ ОЗУ и хранилищем вместимостью 128 ГБ обойдётся в 15 990 рублей.

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Xiaomi Redmi Note 9 в России официально продаётся с чипом NFC и поддерживает технологию Google Pay для бесконтактной оплаты. На «сером» рынке можно встретить версию без поддержки Near Field Communication. Это китайский аналог, оригинальное название которого – Redmi 10X 4G.

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Герой заметки оснащается 12-нанометровой однокристальной системой Helio G85 производства компании MediaTek. Камеры модель позаимствовала у смартфона прошлого поколения. Так, разрешение основной составило 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 13 Мп. Ёмкость комплектной батареи увеличилась с 4000 мА*ч до 5020 мА*ч.

Redmi Note 9 оборудован 6,53-дюймовым дисплеем IPS формата Full HD+. В отличие от других моделей текущего поколения сканер отпечатков пальцев расположился не сбоку, а на тыльной стороне. Помимо NFC, смартфон получил выход под наушники, адаптеры беспроводной связи Bluetooth / Wi-Fi, GPS и симметричный разъём USB Type-C.

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Программной оболочкой выступает операционная система Android 10 вместе с фирменной прошивкой MIUI 11 из коробки. Первым же обновлением должно «прилететь» программное обеспечение MIUI 12. Из прочего можно отметим пластиковый корпус, стекло Gorilla Glass пятого поколения на лицевой стороне, инфракрасный излучатель и поддержку 18-ваттной быстрой зарядки.

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В завершение добавим, что за 15 990 рублей помимо Xiaomi Redmi Note 9 в модификации 4/128 ГБ можно приобрести другую модель этого поколения. Речь идёт о Redmi Note 9S. Она предлагает более мощный мобильный процессор Snapdragon 720G, увеличенный до 6,67 дюйма экран, стекло Gorilla Glass пятого поколения на тыльной стороне, боковой биометрический сенсор и 16-мегапиксельную фронтальную камеру. При этом вместимость встроенного накопителя уменьшена до 64 ГБ, а чип NFC отсутствует.