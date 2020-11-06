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Компания Samsung расширила линейку Galaxy M новой моделью среднебюджетного уровня. Она называется Samsung Galaxy M21s. Смартфон получил не самое мощное железо, но зато предлагает ёмкую аккумуляторную батарею.

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Новинка оборудована 10-нанометровым мобильным процессором Exynos 9611, который объединяет восемь ядер с частотой до 2,3 ГГц и графический узел ARM Mali-G72 MP3. Однокристальная система работает в паре с 6 ГБ оперативки, а накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ данных. Ёмкость встроенной батареи составила 6000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 15 Вт. Заряжается аккумулятор по проводу через симметричный порт USB Type-C.

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В Samsung Galaxy M21s установлено четыре камеры. Три оптических модуля расположились на тыльной стороне. Разрешение главного и ультраширокоугольного составило 64 Мп и 8 Мп соответственно. Второй имеет угол захвата изображения 123 градуса. Компанию им составила 5-мегапиксельная матрица. Оптическая стабилизация отсутствует. Фронтальная камера построена на 32-мегапиксельном сенсоре.

В новинке есть разъём для наушников, тыльный дактилоскопический, об NFC не сообщается. Дисплей Super AMOLED имеет разрешение Full HD+ и диагональ 6,4 дюйма. Соотношение сторон – 19,5 к 9. Корпус смартфона сделан из пластика и стекла. Габаритные размеры составили 159,2 x 75,1 x 8,9 мм, а вес – 191 грамм. Из прочих параметров отметим Bluetooth 5, Wi-Fi 5, GPS и радиоприёмник.

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Стоимость Samsung Galaxy M21s составила 275 долларов. Новинка поступила в продажу с предустановленной операционной системой Android 10 и проприетарной программной оболочкой One UI 2.5 в чёрной и синей расцветках корпуса.