Xiaomi Redmi 10X Pro 5G и Redmi 10X 5G стали самыми мощными смартфонами среднего класса в AnTuTu
Компания Xiaomi весной нынешнего года анонсировала новую линейку Redmi 10X. В неё вошло три устройства: стандартные издания с поддержкой 4G и 5G наряду с версией Pro 5G. Отметим, что Redmi 10X 4G является китайской копией модели Redmi Note 9.
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Авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов среднего уровня. В него вошло десять устройств, шесть из которых принадлежат компании Huawei (включая Honor). Но лидером ни один с них стать не смог.
Первое место досталось Redmi 10X Pro 5G, а на второй строчке обосновался Redmi 10X 5G. Их результат составил 398 483 балла и 393 622 балла соответственно. Обе модели оснащены 7-нанометровым мобильным процессором MediaTek Dimensity 820. Что интересно, эта платформа ещё примерно месяц будет оставаться эксклюзивом для смартфонов Xiaomi.
Тройку замкнул Honor 30 на 7-нанометровом мобильном чипе Kirin 985. Ему программное обеспечение присудило 387 136 пунктов. Примерно по 5000 пунктов уступили Huawei nova 7 Pro и nova 7, который тоже оборудованы процессором Kirin 985. Они заняли четвёртое и пятое место соответственно.
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Honor X10 открыл вторую пятёрку с результатом 362 276 очков. Почти на 10 000 очков меньше набрал Honor 30S. Заметим, что это единственная модель в списке, которая продаётся в России официально. Цена в магазине «Ситилинк» составляет почти 28 000 рублей за модификацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти. Вслед за ним идёт Huawei nova 7 SE, который смог набрать 352 101 балл. Все три модели оснащены 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 820.
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Замыкают топ-10 Redmi K30i 5G и OPPO Reno4 5G. Первый оснащён 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 768G и набрал 350 605 баллов. Второй получил 7-нм чип Snapdragon 765G, а результат составил 336 914 баллов.
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