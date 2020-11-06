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Xiaomi официально объявила о выходе стабильной версии прошивки MIUI 12 на глобальном рынке ещё для одной порции смартфонов, часть из которых продаётся под брендом Redmi. Начнём с моделей, которые указаны в заголовке заметки.

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Redmi Note 7 уже на днях получил прошивку MIUI 12 Stable в Европе, как и Redmi Note 9S. Теперь для них стала доступна стабильная глобальная версия программного обеспечения. Номер сборки – v12.0.1.0.QFGMIXM и v12.0.1.0.QJWMIXM соответственно.

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Модель седьмой серии оснащена процессором Snapdragon 660, аккумулятором на 4000 мА*ч и 6,3-дюймовой панелью IPS FHD+. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 5 Мп, а фронтальной – 13 Мп. В смартфоне текущего поколения установлен экран диагональю 6,67 дюйма. В основной камере добавились ультраширокоугольный модуль на 8 Мп и вспомогательный на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры выросло до 16 Мп, а ёмкость АКБ – до 5020 мА*ч. Сердцем устройства выступает чипсет Snapdragon 720G.

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Флагманские модели Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro обзавелись глобальной прошивкой MIUI 12 с номером v12.0.6.0.QJDMIXM. Стандартная версия получила основную камеру разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп без оптической стабилизации. В продвинутом варианте используется сенсор на 108 Мп и есть оптостаб. Оба смартфона получили аккумулятор на 5000 мА*ч с 33-Вт зарядкой, 20-Мп фронталку и 144-герцовую панель IPS. Вычислительным центром выступает однокристальная система Snapdragon 865.

Китайская компания выпустила глобальное программное обеспечение MIUI 12 на всё семейство Mi Note 10. Стандартная модель и версия Pro получили апдейт под номером v12.0.3.0.QFDMIXM, а варианту Lite досталась сборка v12.0.3.0.QFNMIXM.

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Xiaomi Mi Note 10 оснащён изогнутым экраном 6,47” OLED, 32-Мп фронталкой и аккумулятором на 5260 мА*ч. Аппаратная платформа строится вокруг чипа Snapdragon 730G. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 20 Мп + 2 Мп.

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Всё это есть и в версии Pro, только в главном модуле используется более продвинутая оптика, объём оперативной памяти вырос с 6 ГБ до 8 ГБ, в то время как вместимость встроенного накопителя увеличилась со 128 ГБ до 256 ГБ. Lite-вариант отличается камерами. Разрешение основной составляет 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а фронталка получила сенсор на 16 Мп.

Завершать будем двумя бюджетными решениями Redmi 9A и Redmi 9C, которые получили стабильную глобальную версию MIUI 12 под номером v12.0.7.0.QCDMIXM и v12.0.3.0.QCSMIXM соответственно. Обе модели оснащены аккумулятором на 5000 мА*ч, 5-Мп фронталкой, 13-мегапкисельной стандартной камерой и 6,53” экраном HD+. В Redmi 9A установлен чипсет Helio G25. Redmi 9C получил процессор Helio G35, NFC, два 2-мегапиксельных модуля на тыльной стороне и сканер отпечатков пальцев.

Чтобы скачать прошивку MIUI 12 Stable, нужно нажать на номер сборки. Обновление вручную выполняется через режим Recovery. Оболочка для каждой из перечисленных в заметке моделей построена на базе операционной системы Android 10