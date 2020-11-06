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Анонс Huawei nova 8 SE – Dimensity 800U / Dimensity 720U и АКБ на 3800 мА*ч по цене от 390 долларов

Huawei nova 8 SE появится на рынке с предустановленной операционной системой Android 10 и проприетарной надстройкой EMUI 10.1.
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Компания Huawei представила смартфон среднего класса nova 8 SE, который доступен в двух модификациях в зависимости от мобильного процессора. В обоих случаях используются однокристальные системы производства MediaTek.

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Стандартное издание оснащено чипсетом Dimensity 720. Версия High Edition получила мобильную платформу Dimensity 800U. Оба процессора выполняются по 7-нанометровой технологии и обеспечивают поддержку мобильных сетей пятого поколения.

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Основная камера представлена четырьмя модулями разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Эта самая распространённая конфигурация в смартфонах среднебюджетного уровня, но в устройстве среднего класса видеть такой набор оптических модулей видеть странно. Фронтальная камера построена на базе 16-мегапиксельного датчика изображения.

Спереди установлена панель OLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Дисплей на органических светодиодах имеет диагональ 6,53 дюйма, разрешение Full HD+ при соотношении сторон 20 к 9 и встроенный сканер для распознавания отпечатков пальцев.

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Huawei nova 8 SE оснащён 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x, а для хранения данных предусмотрен накопитель типа UFS 2.1 на 128 ГБ с поддержкой расширения картами microSD. Подсистема питания представлена аккумулятором на 3800 мА*ч с 66-ваттной зарядкой по проводу. Прочие параметры включают адаптеры Wi-Fi / Bluetooth 5.1, выход под наушники и симметричный разъём для наушников.

Стоимость версии на процессоре Dimensity 720 составила 390 долларов. Вариант на Dimensity 800U оценили в 405 долларов. Huawei nova 8 SE появится на рынке с предустановленной операционной системой Android 10 и проприетарной надстройкой EMUI 10.1, а не EMUI 11, которая была анонсирована в прошлом месяце.

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