Европейская прошивка MIUI 12 Stable стала доступна для Xiaomi Redmi Note 8T
Компания Xiaomi начала рассылать стабильную европейскую версию MIUI 12 на смартфон Redmi Note 8T. Он был анонсирован в середине осени минувшего года и на то время являлся самым доступным телефоном производителя, оснащённым чипом NFC.
реклама
Прошивка проходит под номером v12.0.1.0.QCXEUXM. Свежая ревизия проприетарного ПО построен на Android 10. В продаже смартфон появился с MIUI 10 и Android 9.0 Pie. Модель точно получит MIUI 13 в 2021 году, но об одиннадцатой ревизии «зелёного работа» можно забыть. Это уже стало традицией, что пекинский производитель выпускает только одно крупное обновление операционной системы для бюджетных решений.
Xiaomi Redmi Note 8T оборудован 11-нанометровой мобильной платформой Snapdragon 665 в паре с 4 ГБ оперативной памяти в максимальной комплектации. Система-на-чипе среднебюджетного уровня объединяет ядра Kryo 260 Gold и Silver с частотой 2,0 ГГц и 1,8 ГГц соответственно с графическим ускорителем Adreno 610. Встроенный накопитель вмещать до 128 ГБ данных и поддерживает расширение картами памяти. Слот под microSD в девайсе независимый. В России цена смартфона стартует с отметки в 11 990 рублей за версию 3/32 ГБ, если мы говорим об официальной рознице.
Модель оснащена Quad-камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, которая может записывать видео в 4K UHD. Сенсор на 8 Мп входит в состав ультраширокоугольного модуля. Пара 2-мегапиксельных матриц применяется для съёмки мелких объектов с небольшого расстояния и для более точного размытия фона. Во фронтальной камере установлен 13-мегапиксельный сенсор размером 1/3,1” с 1,12-мкм пикселями. Спереди расположился дисплей формата Full HD+, построенный на базе 6,3-дюймовой матрицы IPS с каплевидным вырезом.
реклама
Redmi Note 8T работает от аккумулятора ёмкостью 4000 мА*ч с поддержкой 18-ваттной зарядки по проводу. Смартфон может похвастаться выходом под проводные наушники, инфракрасным портом, симметричным разъёмом USB Type-C, адаптерами Bluetooth и Wi-Fi. Для разблокировки предусмотрен быстрый дактилоскоп, который обосновался на тыльной стороне корпуса.
реклама
Рамка смартфона сделана из пластика, на сзади и спереди установлены стеклянные панели Gorilla Glass пятого поколения. Габариты устройства составили 161,1 x 75,4 x 8,6 мм, а весит модель 200 граммов. Защита от воды отсутствует.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила