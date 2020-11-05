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Компания Xiaomi начала рассылать стабильную европейскую версию MIUI 12 на смартфон Redmi Note 8T. Он был анонсирован в середине осени минувшего года и на то время являлся самым доступным телефоном производителя, оснащённым чипом NFC.

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Прошивка проходит под номером v12.0.1.0.QCXEUXM. Свежая ревизия проприетарного ПО построен на Android 10. В продаже смартфон появился с MIUI 10 и Android 9.0 Pie. Модель точно получит MIUI 13 в 2021 году, но об одиннадцатой ревизии «зелёного работа» можно забыть. Это уже стало традицией, что пекинский производитель выпускает только одно крупное обновление операционной системы для бюджетных решений.

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Xiaomi Redmi Note 8T оборудован 11-нанометровой мобильной платформой Snapdragon 665 в паре с 4 ГБ оперативной памяти в максимальной комплектации. Система-на-чипе среднебюджетного уровня объединяет ядра Kryo 260 Gold и Silver с частотой 2,0 ГГц и 1,8 ГГц соответственно с графическим ускорителем Adreno 610. Встроенный накопитель вмещать до 128 ГБ данных и поддерживает расширение картами памяти. Слот под microSD в девайсе независимый. В России цена смартфона стартует с отметки в 11 990 рублей за версию 3/32 ГБ, если мы говорим об официальной рознице.

Модель оснащена Quad-камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, которая может записывать видео в 4K UHD. Сенсор на 8 Мп входит в состав ультраширокоугольного модуля. Пара 2-мегапиксельных матриц применяется для съёмки мелких объектов с небольшого расстояния и для более точного размытия фона. Во фронтальной камере установлен 13-мегапиксельный сенсор размером 1/3,1” с 1,12-мкм пикселями. Спереди расположился дисплей формата Full HD+, построенный на базе 6,3-дюймовой матрицы IPS с каплевидным вырезом.

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Redmi Note 8T работает от аккумулятора ёмкостью 4000 мА*ч с поддержкой 18-ваттной зарядки по проводу. Смартфон может похвастаться выходом под проводные наушники, инфракрасным портом, симметричным разъёмом USB Type-C, адаптерами Bluetooth и Wi-Fi. Для разблокировки предусмотрен быстрый дактилоскоп, который обосновался на тыльной стороне корпуса.

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Рамка смартфона сделана из пластика, на сзади и спереди установлены стеклянные панели Gorilla Glass пятого поколения. Габариты устройства составили 161,1 x 75,4 x 8,6 мм, а весит модель 200 граммов. Защита от воды отсутствует.