Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня, 5 ноября, начинаются продажи процессоров серии Ryzen 5000. Четыре модели калифорнийской компании AMD были презентованы почти месяц назад. Как стало известно, украинские магазины уже начали продавать новые CPU. Цены по сравнению с американскими выросли примерно на 20%-25%.

реклама

Пока что для покупки доступны только три процессора из четырёх. В наличии нет только 12-ядерного 24-поточного Ryzen 9 5900X. Он работает с частотой 3,7-4,8 ГГц, требования по теплоотводу составили 105 Вт, а розничная цена в США – 549 долларов.

анонсы и реклама <b>RTX 3070 в продаже</b> RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Самая скромная новинка в лице модели Ryzen 5 5600X оценена в 299 долларов. В Украине процессор стоит примерно 10 500 гривен или 365 долларов. Чип получил шесть ядер с частотой 3,7-4,6 ГГц, 32 МБ кэш-памяти третьего уровня и поддерживает технологию много поточности. Базовая величина отвода тепловой мощности составляет 65 Вт.

Ryzen 7 5800X – 8-ядерный 16-поточный CPU с частотой 3,8-4,7 ГГц. Требования по теплоотводу составляют 105 Вт, а объём кэш-памяти L3 – 32 МБ. Процессор оценили в 449 долларов. Украинские магазины за него просят около 16 000 гривен или 565 долларов.

реклама

Наконец, Ryzen 9 5950X стоит дороже всех. В США его цена составила 799 долларов, а в Украине – порядка 28 500 гривен, что эквивалентно 1000 долларов. За эти деньги покупатели получают 16-ядерный 32-поточный процессор с 64 МБ кэш-памяти третьего уровня, TDP в 105 Вт, номинальной частотой 3,4 ГГц и пиковой 4,9 ГГц.

Напомним, что все процессоры серии Ryzen 5000 выполняются по нормам 7-нанометровой технологии FinFET. Чипы обзавелись поддержкой PCI Express 4.0, ОЗУ типа DDR4 с частотой до 3200 МГц, имеют разблокированный множитель и устанавливаются в сокет AM4.