Ryzen 5 5600X разогнали до 5,1 ГГц на всех ядрах
Уже сегодня, 5 ноября, стартуют продажи процессоров серии Ryzen 5000. Поэтому в ближайшее время можно ждать массу полноценных тестов новинок. А тем временем стало известно, что один из пользователей смог повысить частоту Ryzen 5 5600X, одного из самых ожидаемых процессоров нового поколения, до 5,1 ГГц.
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Сразу отметим, что максимальная частота CPU равна 4,6 ГГц, т.е прирост составил относительно скромные 500 МГц. Но всё же стоит отметить, что частоты 5,1 ГГц удалось добиться при всех активных ядрах, коих у героя заметки насчитывается шесть. Для разгона процессора пришлось повысить напряжение до 1,431 В.
Напомним, что Ryzen 5 5600X – самый скромный из четырёх процессоров нового поколения, которые были анонсированы в прошлом месяце. Он получил поддержку многопоточности и потребляет 65 Вт. Номинальная частота составила 3,7 ГГц, а кэш-памяти третьего уровня предусмотрено 32 МБ.
7-нанометровый процессор имеет разблокированный множитель, кулер Wraith Stealth, поддерживает интерфейс PCI Express 4.0, оперативную память DDR4-3200 и устанавливается в разъём Socket AM4. Цена Ryzen 5 5600X составила 299 долларов.
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Помимо него американская компания AMD также представила 8-ядерный 16-поточный чип Ryzen 7 5800X с частотой до 4,7 ГГц, 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 5900X с пиковой частотой 4,8 ГГц и 16-ядерный 32-поточный Ryzen 9 5950X с частотой до 4,9 ГГц. Оценили их в 449 долларов, 549 долларов и 799 долларов. Номинальная величина отвода тепловой мощности в каждом из трёх CPU составляет 105 Вт.
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