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На просторах всемирной паутины появились результаты тестов настольного процессора AMD Ryzen 9 5900X в программном обеспечении CPU-Z. В однопоточном режиме он смог одолеть чип Intel Core i9-10900K.

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Результат Ryzen 9 5900X составил 647 баллов. Процессор компании Intel смог набрать на 63 балла меньше. Ещё немного ему уступил Intel Core i9-9900KS. В многопоточном режиме Ryzen 9 5900X тоже стал лидером с результатом 9706 пунктов. Он смог существенно оторваться от 24-поточных чипов Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3900XT, которые набрали чуть менее 8200 пунктов.

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Напомним, R9 5900X – 12-ядерный процессор с поддержкой многопоточности, который работает на частотах 3,7-4,8 ГГц. Изделие изготовлено по 7-нанометровой технологии FinFET и устанавливается в разъём Socket AM4. Процессор имеет 64 МБ кэш-памяти третьего уровня, разблокированный множитель, поддерживает работу с оперативной памятью DDR4-3200 и PCI Express 4.0. Величина отвода тепловой мощности составляет 105 Вт.

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Intel Core i9-10900K представляет поколение Comet Lake. Чип выполняется по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Он обладает 10 ядрами, в каждом из которых выполняется по два потока. Номинальная частота составляет 3,7 ГГц, а в режиме Thermal Velocity Boost – 5,3 ГГц. Процессор получил интегрированный GPU Intel UHD Graphics 60 с частотой 1,2 ГГц, устанавливается в разъём FCLGA1200 и потребляет 125 Вт.