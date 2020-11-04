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Huawei активно обновляет смартфоны до EMUI 11. Бренд Honor тоже старается не отставать от старшего брата. Обе компании на днях объявили, что новая версия программного обеспечения выходит для дюжины моделей. Huawei обновляет семь смартфонов до EMUI 11, а Honor выпускает Magic UI 4.0 для пяти устройств. В обоих случаях ПО построено на базе операционной системы Android 10. Сразу стоит отметить, что прошивка рассылается «по воздуху» в несколько этапов.

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Сразу на девять девайс приходит бета-версия Magic UI 4.0 / EMUI 11. Уже получили обновление Huawei nova 7, nova 7 Pro и Honor 30. Между собой смартфоны отличаются не сильно. Все получили экран OLED, 8-Мп телеобъектив, 8-Мп ультраширокоугольный модуль, 2-Мп вспомогательный сенсор и аккумулятор на 4000 мА*ч с 40-Вт зарядкой, а разрешение фронталки составляет 32 Мп.

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Huawei nova 7 Pro и nova 7 имеют 64-Мп стандартную камеру. В старшей версии на лицевой панели вместе с 32-Мп сенсором установлен 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, а 8-Мп телеобъектив сзади обеспечивает зум кратностью 5x. В Honor 30 разрешение стандартной камеры составляет 40 Мп, а не 64 Мп, но телеобъектив тоже имеет перископную конструкцию с 5x приближением.

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Апдейт Magic UI 4.0 пришёл «по воздуху» на флагманские модели Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+. Между ними тоже есть немало общего. Например, панель OLED диагональю 6,57”, 7-нм чипсет Kirin 990 5G, фронтальная камера разрешением 32 Мп + 8 Мп, стереодинамики и аккумулятор на 4000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 40 Вт.

Разрешение основной камеры в Honor 30 Pro составляет 40 Мп + 8 Мп + 16 Мп + 2 Мп, а кратность оптического зума – 5x. В версии Pro+ главный модуль построен на базе 50-мегапиксельной матрицы. Кроме того, старшая модель может похвастаться поддержкой 27-ваттной беспроводной подзарядки.

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Не остались без Magic UI 4.0 флагманы 2019 года Honor View 30 и View 30 Pro. Между ними много отличий найти тоже вряд ли получится. Старшая версия получила чип Kirin 990 5G, а под капотом младшей установлен Kirin 990. Оба смартфона обладают фронталкой с модулями на 32 Мп и 8 Мп.

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Honor View 30 Pro имеет основную камеру разрешением 40 Мп + 8 Мп + 12 Мп и АКБ на 4100 мА*ч с 27-Вт беспроводной и 40-Вт проводной зарядкой. В стандартном издании разрешение ультраширокоугольного модуля снижено до 8 Мп, ёмкость АКБ повышена до 4200 мА*ч, а беспроводная подзарядка не поддерживается.

Huawei nova 6 и nova 6 5G получили EMUI 11 Beta, а ситуация с параметрами такая же, как и в случае с двумя предыдущими моделями, за одним исключением. В обоих смартфонах установлена основная камера разрешением 40 Мп + 8 Мп + 8 Мп.

Наконец, стабильная прошивка EMUI 11 стала доступна для семейства Mate 40, но стандартное издание пока обошлось без апдейта. Обновление рассылается на Huawei Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Каждый из трёх флагманов оборудован OLED-матрицей с частотой обновления 90 Гц, новым 5-нанометровым процессором Kirin 9000 5G, фронтальной камерой разрешением 13 Мп с сенсором ToF и аккумулятором на 4400 мА*ч с 66-Вт зарядкой по проводу и 55-Вт зарядной беспроводным путём.

В Huawei Mate 40 Pro установлена основная камера разрешением 50 Мп + 12 Мп + 20 Мп с 5x зумом. Версии Pro+ и Porsche Design оснащены модулями на 50 Мп, 12 Мп, 8 Мп, 20 Мп и ToF. Кратность оптического приближения составляет 3x и 10x. Диапазон оптического масштабирования – 17,14x.