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Южнокорейская компания Samsung с марта 2020 года в России официально продаёт три флагманских смартфона. Один из них – Samsung Galaxy S20. Модель поступила в продажу по цене 79 990 рублей. За почти восемь месяцев, что флагман присутствует на рынке, его стоимость то падала, то вновь повышалась.

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Сейчас в «Ситилинк» купить Samsung Galaxy S20 можно за 57 990 рублей. Это самая низкая цена за всё время в магазине. Ранее стоимость уже падала до 69 990 рублей, т.е. размер свежей скидки составляет 12 000 рублей. По сравнению со стартом продаж цена флагмана текущего поколения снизилась на 22 000 рублей.

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Напомним, что модель оснащена 7-нанометровым чипсетом Exynos 990, что является её основной проблемой. Однокристальная система работает на частотах 2,0/2,5/2,73 ГГц и имеет графику Mali-G77 с одиннадцатью ядрами. За 57 990 рублей смартфон предлагает покупателям 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ с поддержкой расширения с помощью microSD.

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Samsung Galaxy S20 оборудовали 120-герцовой панелью Dynamic AMOLED с поддержкой HDR10+. Указанная частота обновления изображения работает только при разрешении Full HD+. Повысив его до 3K (3200 x 1440 точек), частоту обновления придётся снизить до стандартных 60 Гц. Сам же дисплей имеет диагональ 6,2 дюйма, интегрированный дактилоскопический сенсор, плотность точек 563 ppi, пропорции 20 к 9 и прикрыт панелью Gorilla Glass шестого поколения.

В основной камере установлены главный и ультраширокоугольный модули на 12 Мп с сенсорами типа 1/1,76” и 1/2,55” соответственно. Телеобъектив обладает разрешением 64 Мп и поддерживает съёмку видео в 8K UHD при 24 FPS. Записывать ролики также можно в 4K ULTRA HD при 60 FPS. Этим может похвастаться и 10-мегапиксельная селфи-камера.

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Samsung Galaxy S20 оборудовали стереофоническими динамиками, модемной платой 5G, но в России от этого пока особой пользы нет, NFC, GPS, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц. Корпус получил защиту от воды в соответствии с требованиями стандарта IP68. Разъём для наушников в смартфоне отсутствует.

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Герой заметки поддерживает проводную и беспроводную зарядку. Мощность составляет 25 Вт и 15 Вт соответственно. Также южнокорейским производителем заявлена реверсивная беспроводная зарядка на 4,5 Вт. Подсистема питания представлена аккумулятором на 4000 мА*ч. Из прочего можно отметить операционную систему Android 10, проприетарный графический интерфейс One UI 2.5 и возможность подключаться к мониторам и телевизорам в режиме Samsung DeX или Wireless DeX.