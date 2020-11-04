ZTE Blade 20 представлен официально – Dimensity 720, NFC и аккумулятор на 4000 мА*ч за 225 долларов
Китайская компания ZTE Corp представила смартфон среднебюджетного уровня на процессоре MediaTek. Новинка называется ZTE Blade 20. Она отличается ёмким аккумулятором, поддержкой мобильных сетей пятого поколения и относительно невысокой ценой.
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Смартфон получил HD+ панель IPS LCD диагональю 6,52 дюйма. В каплевидном вырезе расположилась фронтальная камера, построенная на базе 8-мегапиксельного датчика изображения. На тыльной стороне расположились биометрический сенсор и большая площадка со вспышкой и тремя оптическими модулями.
Венцом основной камеры стал 16-мегапиксельный датчик изображения. Компанию ему составили ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом захвата 120 градусов и матрица глубины с 2-мегапиксельным разрешением. Снимать видео новинка может в 4K ULTRA HD с частотой кадров 30 FPS.
Аппаратным базисом ZTE Blade 20 служит 7-нанометровая однокристальная система Dimensity 720 5G, дополненная 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель характеризуется вместимостью 128 ГБ и поддерживает расширение картами microSD.
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Подсистема питания представлена АКБ ёмкостью 4000 мА*ч. Быстрой зарядкой аккумуляторная батарея в смартфоне не обзавелась. На борту есть чип NFC, радиоприёмник, адаптеры Wi-Fi / Bluetooth, а о разъёме для наушников ничего не говорится.
Стоимость ZTE Blade 20 составила 1499 юаней или примерно 225 долларов. Новинка будет доступна в расцветках Light Blue Mint и Jazzy Gray. Дата старта продаж пока что не уточняется.
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