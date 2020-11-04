Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания ZTE Corp представила смартфон среднебюджетного уровня на процессоре MediaTek. Новинка называется ZTE Blade 20. Она отличается ёмким аккумулятором, поддержкой мобильных сетей пятого поколения и относительно невысокой ценой.

реклама

Смартфон получил HD+ панель IPS LCD диагональю 6,52 дюйма. В каплевидном вырезе расположилась фронтальная камера, построенная на базе 8-мегапиксельного датчика изображения. На тыльной стороне расположились биометрический сенсор и большая площадка со вспышкой и тремя оптическими модулями.

анонсы и реклама <b>RTX 3070 в продаже</b> RTX 4000 в Ситилинке 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Венцом основной камеры стал 16-мегапиксельный датчик изображения. Компанию ему составили ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом захвата 120 градусов и матрица глубины с 2-мегапиксельным разрешением. Снимать видео новинка может в 4K ULTRA HD с частотой кадров 30 FPS.

Аппаратным базисом ZTE Blade 20 служит 7-нанометровая однокристальная система Dimensity 720 5G, дополненная 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель характеризуется вместимостью 128 ГБ и поддерживает расширение картами microSD.

реклама

Подсистема питания представлена АКБ ёмкостью 4000 мА*ч. Быстрой зарядкой аккумуляторная батарея в смартфоне не обзавелась. На борту есть чип NFC, радиоприёмник, адаптеры Wi-Fi / Bluetooth, а о разъёме для наушников ничего не говорится.

Стоимость ZTE Blade 20 составила 1499 юаней или примерно 225 долларов. Новинка будет доступна в расцветках Light Blue Mint и Jazzy Gray. Дата старта продаж пока что не уточняется.