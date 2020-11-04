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Несколько лет подряд программное обеспечение в смартфонах компании OnePlus считалось одним из лучших на рынке. Начиная с прошлого года пользователи регулярно жалуются на работу прошивки во флагманах. В этом году количество жалоб не уменьшилось. Некоторые проблемы компания старается оперативно устранить выпуском обновлений оболочки OxygenOS. Как стало известно, новая версия прошивки уже доступна для шести моделей производителя.

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Апдейт под номером v10.0.9 стал доступен для OnePlus 7 и 7 Pro, тогда как OnePlus 7T и 7T Pro получили прошивку v10.0.14. Вне зависимости от версии программного обеспечения обновление приносит патч безопасности, повышает стабильность работы системы, решает проблему с вылетом приложения «Сообщения», исправляет неполадки при работе будильника, а также добавляет помощника, который позволяет новым пользователям ознакомиться с особенностями работы прошивки. Кроме того, ПО v10.0.9 оптимизирует энергопотребление в смартфоне OnePlus 7 Pro.

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Стоит также отметить, что для этих же моделей выпущена открытая бета-версия OxygenOS. Она приносит заплатку безопасности не за сентябрь, а за октябрь нынешнего года, повышает стабильность работы программного обеспечения и исправляет проблему переключения на фронтальную камеру. OnePlus 7 и 7 Pro получили прошивку Open Beta 19, а для OnePlus 7T и 7T Pro выпущена Open Beta 9.

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Оба Pro-варианта оснащены 3K-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и изогнутыми гранями, 16-мегапиксельной фронталкой, поддерживают 30-ваттную зарядку и имеют основную камеру разрешением 16 Мп + 8 Мп + 48 Мп. В OnePlus 7 установлены чип Snapdragon 855 и АКБ на 4000 мА*ч. В версии T используется SoC Snapdragon 855+, а ёмкость аккумулятора повышена до 4085 мА*ч.

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OnePlus 7T оборудован FHD+ 90-Гц матрицей, Snapdragon 855+, 16-Мп фронталкой, которая установлена в каплевидном вырезе, а разрешение телеобъектива в основной камере повышено с 8 Мп до 12 Мп. Ёмкость АКБ равна 3800 мА*ч. Стандартное издание является самым скромным флагманом. Модель получила SoC Snapdragon 855, основную камеру разрешением 48 Мп + 5 Мп, селфи-модуль на 16 Мп и АКБ ёмкостью 3700 мА*ч.

OnePlus Nord обзавёлся OxygenOS 10.5.9. Апдейт расширяет возможности игрового режима и добавляет октябрьский патч безопасности ОС. Теперь владельцы смартфона могут блокировать уведомления полностью на время игрового процесса или отключить всплывающие окна. Также есть возможность отвечать на входящие сообщения через шторку уведомлений, не выходя из игры.

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Смартфон оснащён чипом Snapdragon 765G, 90-герцовой матрицей Fluid AMOLED и основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Во фронталке установлены главный и ультраширокоугольный модули на 32 Мп и 8 Мп соответственно. За автономность отвечает АКБ на 4160 мА*ч.

Наконец, недавняя новинка OnePlus 8T получила прошивку OxygenOS 11.0.2.3 с операционной системой Android 11. Обновление снижает задержку при Bluetooth-соединении, устраняет проблему некорректного отображения фото на превью в галереи, оптимизирует энергопотребление и устраняет мелкие баги.

Флагман восьмого поколения обладает 120-Гц панелью, Snapdragon 865 и основной камерой с модулями на 48 Мп, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп. На лицевой стороне установлен сенсор на 16 Мп. Аккумулятор имеет ёмкость 4500 мА*ч и поддерживает 65-Вт зарядку.