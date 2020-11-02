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Redmi Note 9 Pro упал в цене до отметки в 160 долларов – лучшее предложение на распродаже 11.11

Модель доступна в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ пользовательской памяти.
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Все большие магазины на AliExpress начали подготовку к распродаже, которая стартует уже на следующей неделе, 11 ноября в 11:00 МСК. Сколько она будет длиться, пока что неизвестно. Однако, крупные продавцы уже обнародовали акционные цены. Например, смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro можно будет купить менее чем за 160 долларов, что является лучшим предложением со старта продаж.

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Модель доступна в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ пользовательской памяти. Вне зависимости от комплектации оперативки под капотом установлено 6 ГБ. Сейчас стоимость стартует с отметки 215 долларов. С 11 ноября на AliExpress в магазине Hong Kong Goldway купить Redmi Note 9 Pro можно будет с купоном продавца и промокодом MNOGO.

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Цена варианта с 64 ГБ встроенной памяти составит 12 576 рублей или примерно 160 долларов. За версию с накопителем удвоенного объёма придётся отдать около 190 долларов. Напомним, что стоимость модификаций 6/64 ГБ и 6/128 ГБ на старте продажи составила 269 евро (315 долларов) и 299 евро (350 долларов) соответственно.

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Xiaomi Redmi Note 9 Pro является самым продвинутым смартфоном девятой серии. Текущее поколение было анонсировано весной нынешнего года. Уже после распродажи 11.11 ожидается премьера моделей десятой серии, который будет только три.

Герой заметки оснащён процессором Snapdragon 720G, который выполняется по нормам 8-нанометровой технологии. Вопросами автономности в смартфоне занимается аккумуляторная батарея с 30-ваттной зарядкой, ёмкость которой равна 5020 мА*ч.

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Модель оборудована основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Для фронталки китайская компания использовала 16-мегапиксельный датчик изображения. Redmi Note 9 Pro получил жидкокристаллическую панель с круглым вырезом. Экран имеет размер 6,67 дюйма по диагонали и разрешение FHD+.

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Биометрический сенсор переехал с тыльной панели, где он располагался несколько поколений, на боковой торец, что является новым трендом на рынке. Корпус смартфона оформлен панелями Gorilla Glass пятого поколения и не имеет защиты от воды. Габариты составили 165,8 x 76,7 x 8,8 мм, а масса – 209 граммов.

Несколько дней назад компания начала обновлять программное обеспечение устройства. Из коробки модель получила прошивку MIUI 11, но уже OTA во многих регионах рассылается MIUI 12. В обоих случаях речь идёт об операционной системе Android 10. Одиннадцатая ревизия «зелёного робота» станет доступна только в 2021 году.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro поддерживает Near Field Communication и стандарта Wi-Fi 5. Также отметим навигационный модуль GPS, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0, радиоприёмник, инфракрасный порт и разъём для подключения проводных наушников. Слот под microSD отдельный.

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