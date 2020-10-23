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Компания Huawei на конференции разработчиков в сентябре 2020 года представила прошивку EMUI 11. Несколько лет назад производитель решил синхронизировать порядковый номер проприетарной оболочки с номером операционной системой Android. Так, после EMUI 5 с ОС Android 7 Nougat вышла сразу EMUI 8 с Android 8.1 Oreo. Ещё через год появились EMUI 9 на Android 9 Pie, а в прошлом году компания выпустила EMUI 10 на Android 10. А вот программное обеспечение EMUI 11 будет рассылаться тоже на Android 10, вместо Android 11.

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Вчера, 22 октября, производитель из Поднебесной представил флагманское семейство Huawei Mate 40. Оно состоит из четырёх моделей: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Все они поступят в продажу в ноябре с EMUI 11 на базе операционной системы Android 10. Кроме того, свежая ревизия фирменной оболочки стала доступна ещё для дюжины ранее анонсированных моделей.

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Начнём с семейства Huawei Mate 30, которое было выпущено в 2019 году. Оно состоит сразу из пяти моделей: Mate 30, Mate 30 Pro, их версий 5G и Mate 30 RS Porsche Design.

Huawei Mate 30 оборудован чипом Kirin 990, 6,62” дисплеем OLED, 24-Мп фронталкой и АКБ на 4200 мА*ч. Разрешение основной камеры составляет 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп. В версии 5G используется более мощный мобильный процессор Kirin 990 5G.

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Модель Pro получила 6,53” дисплей OLED. Ёмкость АКБ выросла до 4500 мА*ч, а разрешение фронтальной камеры – до 32 Мп. В основной камере появился сенсор ToF. Разрешение ультраширокоугольного модуля увечилось до 40 Мп. Вариант Mate 30 RS Porsche Design основан на Pro-варианте, но имеет больше памяти и кожаный задник.

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Флагманское семейство Huawei P40 тоже получило обновление, но пока что установить прошивку EMUI 11 могут только пользователи, которые зарегистрировались в программе бета-тестирования оболочки.

40-я серия состоит из трёх моделей: Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Две продвинутые версии почти не отличаются между собой. Обе получили чип Kirin 990, 90-Гц панель OLED, 512 ГБ встроенной памяти, 32-мегапиксельную фронталку и АКБ на 4200 мА*ч с 40-Вт зарядкой по проводу.

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Huawei P40 Pro поддерживает 27-Вт зарядку беспроводным путём и имеет основную камеру разрешением 50 Мп + 40 Мп + 12 Мп с 5x зумом. В версии Pro+ мощность беспроводной подзарядки составляет 40 Вт, а разрешение основной камеры – 50 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 40 Мп. Она получила два телеобъектива с зумом 3x и 10x.

Huawei P40 тоже имеет 50-Мп сенсор, 32-Мп фронталку и процессор Kirin 990 5G. При этом дисплей не поддерживает частоту обновления 90 Гц, ёмкость АКБ упала до 3800 мА*ч, беспроводная зарядка пропала, а мощность зарядки беспроводным путём снижена до 22,5 Вт. В основной камере вместе с датчиком на 50 Мп есть 8-Мп телеобъектив с 3x зумом и 16-Мп ультраширокоугольный модуль.

Huawei nova 6 и nova 6 5G получили программное обеспечение EMUI 11 под номером v11.0.0.138. Апдейт улучшает работу режима двух окон и исправляет проблему с некорректным отображением уведомлений в альбомной ориентации экрана.

Между собой смартфоны почти не отличаются. Они получили 6,57” IPS-панель, боковой биометрический сенсор фронталку разрешением 32 Мп + 8 Мп и тыльную камеру с сенсорами на 40 Мп, 8 Мп и 8 Мп. Базовый вариант оснащён чипом Kirin 990 и АКБ на 4100 мА*ч. В версии с поддержкой 5G используется SoC Kirin 990 5G, а ёмкость аккумулятора увеличена на 100 мА*ч.

Наконец, Huawei nova 7 и nova 7 Pro обзавелись версией EMUI 11.0.0.125. Он оснащены процессором Kirin 985, основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп и АКБ на 4000 мА*ч с 40-Вт подзарядкой. Стандартная модель имеет фронталку на 32 Мп, 3x зум, и 6,53” дисплей. В версии Pro используется зум-объектив с 5x приближением, 6,57” экран и во фронталке есть ещё модуль на 8 Мп с ультраширокоугольной оптикой.