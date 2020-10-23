Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

12 смартфонов Huawei получили прошивку EMUI 11
Программное обеспечение EMUI 11 будет рассылаться на Android 10, вместо Android 11.

[ ] для раздела Блоги
+
2070 ASUS за копейки в Регарде
РУХНУЛА цена RTX 2070 - надо брать
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Huawei на конференции разработчиков в сентябре 2020 года представила прошивку EMUI 11. Несколько лет назад производитель решил синхронизировать порядковый номер проприетарной оболочки с номером операционной системой Android. Так, после EMUI 5 с ОС Android 7 Nougat вышла сразу EMUI 8 с Android 8.1 Oreo. Ещё через год появились EMUI 9 на Android 9 Pie, а в прошлом году компания выпустила EMUI 10 на Android 10. А вот программное обеспечение EMUI 11 будет рассылаться тоже на Android 10, вместо Android 11.

реклама

Вчера, 22 октября, производитель из Поднебесной представил флагманское семейство Huawei Mate 40. Оно состоит из четырёх моделей: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Все они поступят в продажу в ноябре с EMUI 11 на базе операционной системы Android 10. Кроме того, свежая ревизия фирменной оболочки стала доступна ещё для дюжины ранее анонсированных моделей.

анонсы и реклама
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Начнём с семейства Huawei Mate 30, которое было выпущено в 2019 году. Оно состоит сразу из пяти моделей: Mate 30, Mate 30 Pro, их версий 5G и Mate 30 RS Porsche Design.

Huawei Mate 30 оборудован чипом Kirin 990, 6,62” дисплеем OLED, 24-Мп фронталкой и АКБ на 4200 мА*ч. Разрешение основной камеры составляет 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп. В версии 5G используется более мощный мобильный процессор Kirin 990 5G.

реклама

Модель Pro получила 6,53” дисплей OLED. Ёмкость АКБ выросла до 4500 мА*ч, а разрешение фронтальной камеры – до 32 Мп. В основной камере появился сенсор ToF. Разрешение ультраширокоугольного модуля увечилось до 40 Мп. Вариант Mate 30 RS Porsche Design основан на Pro-варианте, но имеет больше памяти и кожаный задник.

реклама

Флагманское семейство Huawei P40 тоже получило обновление, но пока что установить прошивку EMUI 11 могут только пользователи, которые зарегистрировались в программе бета-тестирования оболочки.

40-я серия состоит из трёх моделей: Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Две продвинутые версии почти не отличаются между собой. Обе получили чип Kirin 990, 90-Гц панель OLED, 512 ГБ встроенной памяти, 32-мегапиксельную фронталку и АКБ на 4200 мА*ч с 40-Вт зарядкой по проводу.

реклама

Huawei P40 Pro поддерживает 27-Вт зарядку беспроводным путём и имеет основную камеру разрешением 50 Мп + 40 Мп + 12 Мп с 5x зумом. В версии Pro+ мощность беспроводной подзарядки составляет 40 Вт, а разрешение основной камеры – 50 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 40 Мп. Она получила два телеобъектива с зумом 3x и 10x.

Huawei P40 тоже имеет 50-Мп сенсор, 32-Мп фронталку и процессор Kirin 990 5G. При этом дисплей не поддерживает частоту обновления 90 Гц, ёмкость АКБ упала до 3800 мА*ч, беспроводная зарядка пропала, а мощность зарядки беспроводным путём снижена до 22,5 Вт. В основной камере вместе с датчиком на 50 Мп есть 8-Мп телеобъектив с 3x зумом и 16-Мп ультраширокоугольный модуль.

Huawei nova 6 и nova 6 5G получили программное обеспечение EMUI 11 под номером v11.0.0.138. Апдейт улучшает работу режима двух окон и исправляет проблему с некорректным отображением уведомлений в альбомной ориентации экрана.

Между собой смартфоны почти не отличаются. Они получили 6,57” IPS-панель, боковой биометрический сенсор фронталку разрешением 32 Мп + 8 Мп и тыльную камеру с сенсорами на 40 Мп, 8 Мп и 8 Мп. Базовый вариант оснащён чипом Kirin 990 и АКБ на 4100 мА*ч. В версии с поддержкой 5G используется SoC Kirin 990 5G, а ёмкость аккумулятора увеличена на 100 мА*ч.

Наконец, Huawei nova 7 и nova 7 Pro обзавелись версией EMUI 11.0.0.125. Он оснащены процессором Kirin 985, основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп и АКБ на 4000 мА*ч с 40-Вт подзарядкой. Стандартная модель имеет фронталку на 32 Мп, 3x зум, и 6,53” дисплей. В версии Pro используется зум-объектив с 5x приближением, 6,57” экран и во фронталке есть ещё модуль на 8 Мп с ультраширокоугольной оптикой.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

huawei
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
9
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
16
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
44
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
25
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
8
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
16
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
81
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
18

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 22
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна для семи смартфонов Xiaomi
3
Недорогой игровой Ryzen 5 2600 сильно подешевел – цена мощного 6-ядерника упала на 60 долларов
58
Xiaomi Mi 9T, Poco X2, Redmi K30 и ещё 27 смартфонов получили Android 11 на MIUI 12–названия и сроки
+
Видеокарта, которую AMD уже показала публике – это Radeon RX 6800 XT
74
Radeon RX 6800 XT получит быстродействие GeForce RTX 3080 при цене в 500 долларов – VideoCardz
75
Выясняем, на что способны старые флагманы Intel – Core i7-4790K vs Core i7-10700K в тесте Benchmark
33
Realme 7 упал в цене на 55 долларов – хороший конкурент для Xiaomi Redmi Note 9 Pro, но дешевле
1
Цена Xiaomi Mi 10 упала на 33 000 рублей – уникальная камера 108 МП, мощный CPU, зарядка 50 Вт и NFС
2
Первые тесты RX 6800 XT в Fire Strike показывают производительность как у RTX 3080 по цене RTX 3070
59
Первые тесты GeForce RTX 3070 за 500$ доказали её преимущество перед RTX 2080 Ti за 1 200$
16
NVIDIA GeForce RTX 3080 20 Гбайт и RTX 3070 16 Гбайт отменены — данные VideoCardz
110
GeForce RTX 3060 сможет оснащаться 6 Гбайт памяти
122
Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
129
16-ядерный флагманский AMD Ryzen 9 5950X обошёл лучший 18-ядерный HEDT-чип Intel i9-10980XE на 43%
68
Раскрываем скрытый потенциал Radeon RX 580 – лучшая видеокарта с барахолки против GTX 1660S от TG
21
Состоялся релиз Windows 10 October 2020 Update
13
Видеокарта AMD Big Navi – Radeon RX 6800XT смогла разогнаться до 2.8 ГГц
4
Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 12 в Европе
+
AMD полным ходом готовится к мероприятию, на котором представит видеокарты серии Radeon RX 6000
61
NVIDIA отменяет запуск GeForce RTX 3080 и RTX 3070 с удвоенной памятью
29

Популярные статьи

Простая, быстрая и безопасная оптимизация Windows 10 за 10 минут в 2020 году
68
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
16
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Noctua, Nofan, Scythe. Часть 5
26
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
9

Сейчас обсуждают

Женя Фролов
14:59
и 3.5 ггц, ага.
Intel пояснила, в чём сила 14-нм техпроцесса
oldschoolgamer
14:59
Уже отменили, но кто все еще продолжает верить в сказки )))
Новая модификация чипа NVIDIA GA102 может стать основой GeForce RTX 3070 Ti 10GB
Fess 11fess11
14:56
Товарищ, вы видимо забыли серию Hd 7xxx
Radeon RX 6800 XT получит быстродействие GeForce RTX 3080 при цене в 500 долларов – VideoCardz
mo3ulla
14:55
не будет 3090TI . вся разница между 3090 и ПОЛНЫМ GA102 . 256 cuda ядер . что смешно .. и 200 мгц . ты же не думаеш что этого хватит на тетона или 3090ti ?
Новая модификация чипа NVIDIA GA102 может стать основой GeForce RTX 3070 Ti 10GB
Fess 11fess11
14:55
"Никогда была"...И ведь не/ни не понимают как писать процентов 80-90 % русскоговорящих. Никогда и некогда - совсем разные понятия. Простите, все эти статьи с мощностями толкают меня в крайность.
Radeon RX 6800 XT получит быстродействие GeForce RTX 3080 при цене в 500 долларов – VideoCardz
pfn
14:55
В 2012 собрал системник на i7 3770K с 16 Гб RAM и двумя SSD. До выхода Exodus даже не шевелился. В 2019 заменил видяху на nV 2070. Опять нет проблем. Разрешение 1900х1200 на IPS матрице ASUS PA248Q. Ч...
Мой опыт правильного апгрейда компьютера – делюсь подробностями успеха
Ацкий Сотона
14:54
Вы пишите , пишите . уже 17 - 0 в мою пользу . Но примерно всегда так и идет негатив от писателей , не читателей , а когда результат - вы где-то в других местах и не признаёте своих писанин .
Radeon RX 6800 XT способен обойти GeForce RTX 3090 в 3DMark Fire Strike
Jaster
14:50
Это если ему позволить.
AMD Ryzen 5 5600X занял первое место в Passmark, быстрее на 19% Intel i5-10600K и на 10% i9-10900K
Moleculo
14:50
записывайте как хотите) вы пока что не показали "ОФФ скрин сайта АМД - 80 юнитов 6900"
Radeon RX 6800 XT способен обойти GeForce RTX 3090 в 3DMark Fire Strike
Vasyan
14:49
Где-то я такое уже слышал..А точно, в _этой стране_
Intel решила рассказать о лидерстве своих будущих 10-нм и 7-нм продуктов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем