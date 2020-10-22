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Китайская компания Huawei сегодня, 22 октября, представила флагманские смартфоны семейства Mate 40. Две главные новинки – Huawei Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+. Флагманы нового поколения отличаются только камерами и объёмами оперативной памяти.

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Камера является главной особенностью топовых решений компании Huawei уже несколько лет. Поэтому с неё и начнём. В Huawei Mate 40 Pro+ она имеет разрешение 50 Мп + 12 Мп + 20 Мп + 8 Мп. Сзади также есть сенсор ToF 3D. Никаких шести оптически модулей мы не получили, хотя даже сегодня информация о них появилась в Сети за час до презентации новинок.

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В стандартной камере установлен сенсор Sony IMX700 оптического формата 1/1,28 дюйма с 1,22-мкм пикселями. Есть PDAF, лазерная автофокусировка и оптическая стабилизация изображения. Светосила – f/1,9. Ультраширокоугольный модуль построен на базе 20-мегапиксельной матрицы. Апертура оптики – f/1,8.

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Также в составе камеры есть два телеобъектива. 12-мегапиксельный обеспечивает 3-кратный зум по отношению к основной камере. Диафрагма – f/4,4. Кратность оптического масштабирования в 8-мегапиксельном телеобъективе составляет 10x. Оба модуля получили оптическую стабилизацию и фазовый автофокус.

Huawei Mate 40 Pro+ может записывать видео в форматах 4K UHD при 60 FPS, Full HD при 480 FPS и HD при 3840 FPS. Поддержкой 4K UHD при 60 FPS и 1080p 240 FPS смогла обзавестись и фронтальная камера. Она построена на базе 13-мегапиксельного датчика изображения. Рядом с матрицей установлен ещё один сенсор ToF 3D.

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В Huawei Mate 40 Pro набор сенсоров на тыльной стороне немного отличается. 20-Мп и 50-Мп модули остались, а вот 8-Мп телеобъектива с 10-кратным зумом предложить более скромная новинка не в состоянии. Зато она получила перископный телеобъектив на 12 Мп со 125-миллиметровой оптикой, который обеспечивает 5-кратное оптическое приближение.

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Обе новинки имеют корпус с защитой от воды по стандарту IP68. На лицевой панели установлен изогнутый дисплей OLED с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1344 x 2772 точки. Диагональ составляет 6,76 дюйма. Экран занимает 94,1% фронтальной стороны. Китайская компания решила вернуть физические кнопки управления громкостью, которые отсутствуют в модели Mate 30 Pro.

Аппаратным базисом Huawei Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+ выступает 5-нанометровая однокристальная система Kirin 9000 5G. Мобильный процессор может похвастаться рекордной частотой – 3,13 ГГц. Ранее лидером была SoC Snapdragon 865+ с частотой до 3,09 ГГц. Новый чипсет поддерживает мобильные сети пятого поколения и 24-ядерный графический ускоритель Mali-G78. Обычная Pro-версия получила 8 ГБ оперативной памяти. Вариант Pro+ обзавёлся 12 ГБ ОЗУ. В обоих смартфонах установлен накопитель UFS 3.1 вместимостью 256 ГБ.

Ёмкость комплектной батареи составила 4400 мА*ч. В сравнении с предыдущим поколением почти ничего не изменилось, но новинки поддерживают 66-ваттную зарядку по проводу и 50-ваттную зарядку беспроводным путём. Смартфонам вернули стереофонические динамики, а вот разъёмом для наушников они не обзавелись. Сенсор ToF 3D на лицевой стороне отвечает за работу системы трёхмерного распознавания лиц.

Huawei Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+ получили операционную систему Android 10 вместо Android 11, что немного странно. Поверх установлены проприетарные надстройки EMUI 11. Из прочего отметим NFC, программное обеспечение Huawei Mobile Services, инфракрасный излучатель, Bluetooth 5.2 и поддержку стандарта Wi-Fi 6.

Huawei Mate 40 Pro в Европе будет продаваться в серебристой, белой, чёрной, оранжевой и зелёной расцветках по цене 1199 евро. Huawei Mate 40 Pro+ заключён в керамический корпус и предлагается в чёрном и белом цветовых решениях. Цена составила 1399 евро.

Отдельно отметим модель Porsche Design Mate 40 RS. Специальное издание основано на версии Pro+. Оно имеет большую шестиугольную площадку основной камеры и поддерживает съёмку видео в формате 8K ULTRA HD. Смартфон будет продаваться по цене 2299 евро в модификации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.