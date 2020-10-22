Huawei Mate 40 представлен официально – 5-нм Kirin 9000E, 50-Мп камера, 90-Гц экран OLED за 899 евро
Рекомендованная цена Huawei Mate 40 в модификации 8/128 ГБ составила 899 евро. В продаже смартфон появится в серебристой, белой, зелёной, оранжевой и чёрной расцветках корпуса.
Сегодня мы писали о смартфонах флагманского уровня Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Porsche Design Mate 40 RS. Вместе с ними китайская компания представила ещё одну, более скромную модель. Она называется Huawei Mate 40.
реклама
Новинка оборудована менее изогнутой панелью OLED в сравнении со старшими версиями. Диагональ уменьшилась до 6,5 дюйма. Разрешение – 1080 x 2376 точек. Плотность пикселей – 400 ppi. Матрица занимает почти 90% лицевой части. Дисплей поддерживает расширенный динамический диапазон и частоту обновления 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев остался под экраном, а фронтальная камера осталась без сенсора ToF 3D.
Корпус Huawei Mate 40 имеет защиту от воды по стандарту IP68. Заметим, что ранее стандартные издания флагманских серий могли похвастаться только защитой IP53. Рамка изготовлена из алюминия, а сзади и спереди установлены стеклянные панели.
Основная камера получила только три модуля. С более дорогими новинками её объединяет наличие 50-мегапиксельного датчика изображения Sony IMX700 оптического формата 1/1,28 дюйма. Оптическая стабилизация не предусмотрена, но лазерный автофокус и PDAF присутствуют. Снимать видео можно в Full HD при 30-960 FPS и в 4K ULTRA HD при 30-60 FPS.
реклама
8-мегапиксельный телеобъектив имеет оптическую стабилизацию, PDAF и 3-кратный оптический зум. Разрешение ультраширокоугольной камеры составило 16 Мп. Фронталка осталась такой же, как в более дорогих моделях – 13 Мп. Поддержка съёмки видео в 4K ULTRA HD присутствует.
реклама
Сердцем Huawei Mate 40 выступает новая 5-нанометровая однокристальная система Kirin 9000E с нейронным процессором для задач искусственного интеллекта. Процессор поддерживает мобильные сети пятого поколения, а частота составляет 2,05-3,13 ГГц. За графику отвечает контроллер Mali-G78 MP22. Платформа работает в паре 8/12 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель имеет вместимость 128 ГБ вне зависимости от комплектации.
реклама
Стандартное издание осталось без беспроводной зарядки, а ёмкость интегрированного аккумулятора уменьшилась с 4400 мА*ч до 4200 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу тоже урезали – с 66 Вт до 40 Вт. Модель получила операционную систему Android 10 с прошивкой EMUI 11 и программным обеспечением Huawei Mobile Services. Стереодинамики отсутствуют, но есть разъём для наушников. Флагман получил USB-C, инфракрасный излучатель, симметричный порт USB-C, а также GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC.
Рекомендованная цена Huawei Mate 40 в модификации 8/128 ГБ составила 899 евро. В продаже смартфон появится в серебристой, белой, зелёной, оранжевой и чёрной расцветках корпуса.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила