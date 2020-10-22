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Сегодня мы писали о смартфонах флагманского уровня Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Porsche Design Mate 40 RS. Вместе с ними китайская компания представила ещё одну, более скромную модель. Она называется Huawei Mate 40.

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Новинка оборудована менее изогнутой панелью OLED в сравнении со старшими версиями. Диагональ уменьшилась до 6,5 дюйма. Разрешение – 1080 x 2376 точек. Плотность пикселей – 400 ppi. Матрица занимает почти 90% лицевой части. Дисплей поддерживает расширенный динамический диапазон и частоту обновления 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев остался под экраном, а фронтальная камера осталась без сенсора ToF 3D.

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Корпус Huawei Mate 40 имеет защиту от воды по стандарту IP68. Заметим, что ранее стандартные издания флагманских серий могли похвастаться только защитой IP53. Рамка изготовлена из алюминия, а сзади и спереди установлены стеклянные панели.

Основная камера получила только три модуля. С более дорогими новинками её объединяет наличие 50-мегапиксельного датчика изображения Sony IMX700 оптического формата 1/1,28 дюйма. Оптическая стабилизация не предусмотрена, но лазерный автофокус и PDAF присутствуют. Снимать видео можно в Full HD при 30-960 FPS и в 4K ULTRA HD при 30-60 FPS.

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8-мегапиксельный телеобъектив имеет оптическую стабилизацию, PDAF и 3-кратный оптический зум. Разрешение ультраширокоугольной камеры составило 16 Мп. Фронталка осталась такой же, как в более дорогих моделях – 13 Мп. Поддержка съёмки видео в 4K ULTRA HD присутствует.

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Сердцем Huawei Mate 40 выступает новая 5-нанометровая однокристальная система Kirin 9000E с нейронным процессором для задач искусственного интеллекта. Процессор поддерживает мобильные сети пятого поколения, а частота составляет 2,05-3,13 ГГц. За графику отвечает контроллер Mali-G78 MP22. Платформа работает в паре 8/12 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель имеет вместимость 128 ГБ вне зависимости от комплектации.

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Стандартное издание осталось без беспроводной зарядки, а ёмкость интегрированного аккумулятора уменьшилась с 4400 мА*ч до 4200 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу тоже урезали – с 66 Вт до 40 Вт. Модель получила операционную систему Android 10 с прошивкой EMUI 11 и программным обеспечением Huawei Mobile Services. Стереодинамики отсутствуют, но есть разъём для наушников. Флагман получил USB-C, инфракрасный излучатель, симметричный порт USB-C, а также GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC.

Рекомендованная цена Huawei Mate 40 в модификации 8/128 ГБ составила 899 евро. В продаже смартфон появится в серебристой, белой, зелёной, оранжевой и чёрной расцветках корпуса.