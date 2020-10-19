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Huawei P40 Pro упал в цене на 445 долларов – Kirin 990, уникальная камера, 90-Гц дисплей и NFC
Герой заметки на AliExpress стоит около 725 долларов.

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Компания Huawei ещё в прошлом году начала выпускать смартфоны с фирменным программным обеспечением Huawei Mobile Services. Если модели Mate 30 Series стали просто первопроходцами, то в семействе Huawei P40 производитель делать огромный акцент на собственном ПО. О камерах компания тоже не забыла, ведь её флагманы последних поколений являются одними из лучших на рынке с точки зрения предлагаемых возможностей. Особенно это касается фотосъёмки, но и над качеством записи видео в новом поколении разработчики потрудились на славу. Huawei P40 Pro – смартфон, в котором можно оценить конечный результат всех усилий. Сейчас он доступен по довольно привлекательной цене.

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Герой заметки на AliExpress стоит около 725 долларов. Это намного дешевле по сравнению с 1170 долларами (999 евро) на старте продаж. Для получения такой цены нужно применить промокод SSAN4000 и использовать купон магазина на 140 долларов. На момент написания заметки в наличии осталось только семь экземпляров. В «Ситилинк» купить Huawei P40 Pro можно за 64 990 рублей (835 долларов). Стартовая стоимость при этом в апреле нынешнего года составила 69 990 рублей (900 долларов). Как на AliExpress, так и в «Ситилинк» смартфон предлагается в модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ интегрированной памяти.

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Флагман текущего поколения комплектуется 90-герцовой панелью, выполненной на органических светодиодах. Что интересно, до сих пор китайская компания не выпустила ни одной модели со 120 и 144-Гц экранами. Как бы там ни было, дисплей имеет диагональ 6,58 дюйма, оптический сенсор для сканирования отпечатков пальцев и необычное разрешение – 1200 x 2640 пикселей. Плотность точек составила 440 ppi. Экран занял свыше 91% лицевой стороны, а слева вверху обосновалась селфи-камера в паре с сенсором ToF 3D.

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Кремниевым мозгом Huawei P40 Pro выступил 5G-процессор Kirin 990 с максимальной тактовой частотой процессорных ядер 2,86 ГГц, графикой Mali-G76 MP16 и сдвоенным ИИ-ускорителем. Тип флеш-накопителя – UFS 3.0. Расширить встроенное хранилище можно, но карты microSD не поддерживаются. Если вам будет недостаточно 256 ГБ, придётся искать карты NanoMemory.

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Вопросами питания в смартфоне занимается аккумулятор ёмкостью 4200 мА*ч. Батарея используется такая же, как в Pro-версии прошлого поколения, о скидке на которую мы писали сегодня. Не изменилась и мощность зарядки по проводу – 40 Вт. А вот мощность беспроводной подзарядки выросла с 15 Вт почти вдвое – до 27 Вт. Разъёма для наушников во флагмане нет, как и стереофонических динамиков. При этом модель получила NFC, Bluetooth 5.1 и поддерживает стандарт Wi-Fi 6.

В Huawei P40 Pro используется основная камера разрешением 50 Мп + 40 Мп + 12 Мп. Сенсор ToF 3D, без которого можно было бы и обойтись, тоже присутствует. В главном модуле применяется новый датчик Sony IMX700 с раскладкой пикселей RYYB. Оптический формат – 1/1,28 дюйма. Пиксели имеют размер 1,22 мкм. 40-мегапиксельная матрица установлена в ультраширокоугольной камере. Телеобъектив получил перископную конструкцию, 125-мм оптику и 5-кратный зум. Также отметим оптическую стабилизацию изображения, PDAF и возможность снимать видео в 4K UHD при 60 FPS. За 8K ULTRA HD китайская компания решила не гнаться. Разрешение камеры для селфи составило 32 Мп.

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Модель работает на операционной системе Android 10 с прошивкой EMUI 10.1 сразу из коробки. Уже скоро Huawei P40 Pro обзаведётся прошивкой EMUI 11 с Android 11. В Китае компания уже начала распространять бета-версию программного обеспечения. Сервисов Google нет, и установить их легко, как раньше, не получится. Зато есть магазин приложений App Gallery.Также стоит отметить корпус из стекла и металла с защитой от воды по стандарту IP68.

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