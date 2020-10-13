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Компания Apple сегодня презентовала публике новое поколение смартфонов – iPhone 12. Вместе со стандартным изданием появились версии Pro, Pro Max и mini. После завершения презентации американский гигант объявил цены новинок в России.

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iPhone 12 и версия mini доступны в модификациях с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти. На выбор покупателям предлагают пять цветовых решений: белое, красное, зелёное, чёрное и синее. 21 октября компания открывает приём предварительных заказов в России на стандартное издание, а 6 ноября – на версию mini.

Стоимость iPhone 12 mini в модификации с 64 ГБ ПЗУ составила 69 990 рублей. За дополнительные 64 ГБ встроенной памяти нужно доплатить лишь 5000 рублей. Соответственно, вариант с накопителем вместимостью 256 ГБ обойдётся в 84 990 рублей. Для сравнения, цена в США в зависимости от объёма постоянной памяти составляет 699-849 долларов.

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За iPhone 12 в «базе» придётся отдать 79 990 рублей, а топовая конфигурация обойдётся в 94 990 рублей. Также пользователям будет доступна версия с накопителем на 128 ГБ за 84 990 рублей. В Соединённых Штатах стоимость составляет от 799 долларов до 949 долларов.

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iPhone 12 Pro и Pro Max доступны в золотистой, графитовой и серебристой расцветка корпуса, а также в цвете «Тихоокеанский синий». Модификаций на выбор предусмотрено три: 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Радует, что компания отказалась от 64 ГБ ПЗУ в «базе».

iPhone 12 Pro российским пользователям обойдётся как минимум в 99 990 рублей. За версии с 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти отдать придётся 109 990 рублей и 129 990 рублей соответственно. Цена в США составила 999-1299 долларов. Предзаказ можно будет оформить с 21 октября.

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iPhone 12 Pro Max стал самым дорогим смартфоном компании на российском рынке. Версия с 512 ГБ ПЗУ обойдётся в 139 990 рублей. Это на 8000 рублей дороже в сравнении с iPhone 11 Pro Max. Стоимость модификации с накопителем на 128 ГБ составила 109 990 рублей, а вариант с 256 ГБ хранилища оценили в 119 990 рублей. Американские цены – 1099-1399 долларов. Старт приёма предварительных заказов намечен на 6 ноября.

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Больше информации о новинках вы найдёте здесь и здесь. Отметим, что iPhone 11 Pro и Pro Max сняты с продаж. Смартфоны прошлого поколения уже нельзя купить на официальном сайте компании Apple.