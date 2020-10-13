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Американская компания Apple анонсировала первые смартфоны нового поколения. В 2020 году производитель уже успел представить модель iPhone SE (2020). Сегодня гигант из Купертино презентовал iPhone 12 и iPhone 12 mini. Это первые смартфоны компании с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Разница между ними заключается в экранах и ценах.

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iPhone 12 оборудован 5-нанометровой однокристальной системой Apple A14 Bionic. Чипсет является первой в мире SoC, выполненной по технологии 5-нм. Он дебютировал в прошлом месяце в планшетных компьютерах, которые до сих пор не поступили в продажу. Мобильный процессор имеет 11,8 млрд транзисторов и 4-ядерный GPU, который в полтора раза превосходит по производительности видеоускоритель в Apple A13 Bionic.

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В плане дизайна iPhone 12 является почти копией iPhone 11. На тыльной стороне установлена сдвоенная основная камера. Разрешение главного модуля составляет 12 Мп. Он включает оптику с апертурой f/1,6 и 7 линз. Эквивалентное фокусное расстояние – 26 мм. Также отметим оптическую стабилизацию. Во втором модуле тоже установлен 12-мегапиксельный датчик изображения. Вторая камера получила объектив с углом захвата 120 градусов и 5 линз. ЭФР – 13 мм.

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В корпус смартфона интегрированы магниты. Благодаря этому американская компания смогла реализовать поддержку беспроводной подзарядки MagSafe. По традиции, компания ничего не рассказала о ёмкости аккумуляторной батареи. Заряжаться она будет через проприетарный разъём Lightning. При этом в коробке будет лежать переходник с USB-C.

iPhone 12 отличается плоскими алюминиевыми рамками. Дизайн позаимствовали у iPhone четвёртого поколения. На лицевой стороне смартфона установлен дисплей OLED. Матрица Super Retina XDR обладает диагональю 5,1 дюйма и разрешением 2532 x 1170 точек. Плотность пикселей составила 460 ppi. Также отмечается поддержка расширенного динамического диапазона. Вверху есть традиционный вырез с фронтальной камерой на 12 Мп и набором датчиков системы 3D-распознавания лиц Face ID.

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Защиту лицевой панели обеспечивает стекло Ceramic Shield, созданное вместе с Corning. Габаритные размеры составили 146,7 x 71,5 x 7,4 мм, а масса – 162 грамма. Корпус обзавёлся защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Из прочего отметим набор всех основных беспроводных интерфейсов и операционную систему iOS 14. Разъём для наушников отсутствует.

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iPhone 12 mini имеет всё то же самое, только экран другой. Компактная модель получила 5,4-дюймовую Full HD+ панель на органических светодиодах. Матрица Super Retina XDR характеризуется поддержкой True Tone и HDR. Габариты уменьшились до 131,5 x 64,2 x 7,4 мм, а масса – до 133 граммов. Отмечается, что смартфон оказался компактнее, чем iPhone SE (2020) с 4,7” панелью.

Обе новинки появятся в продаже 6 ноября. iPhone 12 можно будет купить по цене от 699 долларов, а версия mini оказалась на 100 долларов дешевле. Смартфоны оснащены 64-256 ГБ встроенной памяти. О российских ценах сообщим немного позже.