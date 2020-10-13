Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

iPhone 12 и iPhone 12 Pro представлены официально – Apple A14 Bionic, LiDAR, набор 12-Мп камер и 4x зум по цене от 999 долларов

[ ] для раздела Блоги
2
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Топовая RTX 2080 Gigabyte Aorus дешевле чем когда либо
2080 Ti MSI Gaming - цена снижена на порядок
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Apple представила свои самые топовые флагманские смартфоны 2020 года, хотя аналитики говорят, что модели iPhone 12 и версия mini будут продаваться намного лучше. В частности, стандартному изданию приписывают 50% от всего объёма реализации. Но сейчас не о них. В этом материале поговорим об iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

реклама

Версия Pro заключена в корпус с габаритными размерами 146,7 x 71,5 x 7,4 мм. Масса составила 187 граммов. Защита от воды и пыли по стандарту IP68 тоже предусмотрена. В плане дизайна здесь почти всё, как и в прошлом поколении.

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Диагональ экрана немного увеличилась по сравнению с iPhone 11 Pro – с 5,8 дюйма до 6,1 дюйма. В основе лежит матрица Super Retina XDR. Разрешение составляет 2530 x 1170 точек. Плотность пикселей – 460 ppi. Производитель отмечает поддержку расширенного динамического диапазона, True Tone и контрастность 2 000 000:1. Максимальная яркость при просмотре контента в формате HDR составляет 1200 нит.

реклама

Сердцем iPhone 12 Pro выступает 5-нанометровый мобильный процессор Apple A14 Bionic. Ёмкость комплектной батареи Apple не уточняет. Это мы узнаем уже после старта продаж смартфона. Зато известно заявленное время автономной работы: 17 часов в режиме просмотра видео, 11 часов в режиме стриминга, 65 часов воспроизведения музыки. Мощность зарядки по проводу составила 15 Вт. Также имеется 7,5-ваттная беспроводная подзарядка. Под капотом есть все ключевые интерфейсы и модем для поддержки мобильных сетей пятого поколения.

реклама

В основной камере установлены три модуля: главный, ультраширокоугольный и телеобъектив. Разрешение каждого составляет 12 Мп. В основном блоке используется оптика с апертурой f/1,6. Оптический зум на увеличение и уменьшение – 2x. Таким образом, диапазон оптического зума составляет 4x. Ключевым новшеством является добавление сканера LiDAR для портретной съёмки ночью. Снимать видео можно с максимальным разрешением 2160p с частотой до 60 FPS. Камера для селфи построена на базе 12-мегапиксельного датчика изображения. Она установлена в широком вырезе на лицевой панели вместе с компонентами системы Face ID.

В iPhone 12 Pro Max установлен 6,7-дюймовый дисплей Super Retina XDR. Диагональ составляет 6,5 дюйма. Напомним, в версии Pro Max прошлого поколения используется 6,5-дюймовая панель. Разрешение экрана в новинке составляет 1284 x 2778 точек. Плотность пикселей равна 458 ppi. Ёмкость АКБ тоже не уточняется, но известно, что время автономной работы будет увеличено на несколько часов в сравнении с версией Pro.

реклама

Оба смартфона поступят в продажу с предустановленной операционной системой iOS 14. В зависимости от модификации памяти на борту установлен встроенный флеш-накопитель вместимостью 128-512 ГБ. Цена iPhone 12 Pro Max составит от 999 долларов. iPhone 12 Pro Max будет стоить на 100 долларов дороже. О стоимости всех новинок на российском рынке сообщим в ближайшее время.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple iphone
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса Deepcool CL500
11
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
17
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M15
4
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
33
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
148
Тестирование процессоров Core i3-10100, Core i3-9100F и Ryzen 3 3100 в актуальных играх
11
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Deepcool MF120 GT
9
Тестирование процессора Intel Core i7-10700КF в актуальных играх
14
Обзор клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue
40

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 130
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 148
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 105
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 33
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD официально сообщила о завершении жизненного цикла материнских плат на чипсетах A320, B350 и X370 – поддержки новых процессоров Ryzen 5000-й серии не будет
154
Процессор Ryzen 5 3500X рекордно подешевел - 6 ядер, частота до 4,1 ГГц и производительность выше, чем у Core i5-9400F по цене на 3500 рублей дешевле рыночной
50
Xiaomi Mi 10T Pro рекордно подешевел – Snapdragon 865, 144-Гц IPS дисплей, NFC, 108-Мп камера и аккумулятор рекордной ёмкости по самой низкой цене с начала продаж
4
Цена Xiaomi Mi 10 Lite упала на 200 долларов – Snapdragon 765G, 64-Мп камера, NFC и ёмкий аккумулятор
3
Xiaomi Redmi Note 9 Pro подешевел на 135 долларов – Snapdragon 720G, NFC, аккумулятор на 5020 мА*ч и 64-Мп камера по низкой цене
+
Xiaomi выпустила глобальную прошивку MIUI 12 на флагман 2017 года – ссылка на закачку
3
HUAWEI P30 Pro рекордно дешевеет – лучший флагман 2019 года с NFC, мощным процессором, продвинутой камерой и быстрой зарядкой со скидкой до 20 000 рублей
1
Xiaomi Redmi Note 8T получит глобальную и российскую стабильную прошивку MIUI 12 до конца октября
2
Процессоры Ryzen 5000 используют тот же техпроцесс и кристалл ввода/вывода, что и Ryzen 3000XT - Zen3 не получит обновлённого чипа I/O как в гибридных Ryzen 4000G и мобильных Ryzen 4000U
66
GeForce RTX 2080Ti уже «не тащит» – новая Watch Dogs Legion требует видеокарту GeForce RTX 3080 в 4К с трассировкой лучей
55
Высокие цены на AMD Ryzen 5000 вдохновили аналитиков
206
Фотографии видеочипа с серийной Radeon RX Vega 64 обошлись автору в $15
18
Специалисты сравнили нагрев игровых консолей Microsoft Xbox Series и Sony PlayStation 5
13
Старый флагман Xiaomi получил глобальную версию MIUI 12, но на Android 9.0 Pie
+
Видеокарты GeForce RTX 2080 Super резко подешевели – рассказываем, где сейчас самые низкие цены за всё время продаж
20
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
148
Энтузиаст создал одну из самых необычных модификаций легендарной игры The Witcher 3 – свет, тени, цветовая гамма и многое другое возвращает во времена второго Ведьмака
1
6-ядерный AMD Ryzen 5 5600X может соперничать с 8-ядерным Intel i7-10700, Ryzen 5 5600 выйдет по цене $220 в 2021-м
47
Распаковка розничной версии Xbox Series X впервые попала на видео
14
Realme X50 Pro подешевел на 340 долларов – Snapdragon 865, 64-Мп камера, 90-Гц дисплей AMOLED и NFC по самой низкой цене
+

Популярные статьи

Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в октябре 2020
60
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
189
Собираем недорогой игровой компьютер на Авито — полезные советы
49
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
33
Мой опыт использования самой дешевой PNY 1080 Ti с Авито в течение 8 месяцев - температура более 80 градусов, но шум невелик
35
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
17
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M15
4
5 игр с уникальной атмосферой - Half-Life 2, S.T.A.L.K.E.R., Fallout 2, Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls III: Morrowind
12
Мой первый ПК – возвращаемся в 90-е по воспоминаниям читателей overclockers.ru
44
Обзор и тестирование корпуса Deepcool CL500
11

Сейчас обсуждают

Сергей Чекалин
23:38
В 2021м выпустят 11 серию с поддержкой PCI-E 4.0. А в 2022м сокет 1200 v2, чтобы доить вас каждый новый год
Геймерский 8-ядерный Ryzen 7 3800X рекордно дешевеет – стоимость сверхмощного процессора опустилась на 59 долларов
Сергей Чекалин
23:35
Матрица Super Retina XDR обладает диагональю 5,1 дюйма и разрешением 2532 x 1170 точек.
iPhone 12 и iPhone 12 mini представлены официально – Apple A14 Bionic, компактный корпус, 12-Мп камеры, NFC, 5G и цена от 699 долларов
peppery
23:34
А что конкретно говно, пардон?
iPhone 12 и iPhone 12 mini представлены официально – Apple A14 Bionic, компактный корпус, 12-Мп камеры, NFC, 5G и цена от 699 долларов
peppery
23:33
6.1. На скрине все правильно.
iPhone 12 и iPhone 12 mini представлены официально – Apple A14 Bionic, компактный корпус, 12-Мп камеры, NFC, 5G и цена от 699 долларов
Сергей Чекалин
23:32
IPhone 12 5.1", mini 5,4" Вата фака маза фака?
iPhone 12 и iPhone 12 mini представлены официально – Apple A14 Bionic, компактный корпус, 12-Мп камеры, NFC, 5G и цена от 699 долларов
peppery
23:31
Ну ты главный лох походу, ибо не потрудился уточнить, что уже есть официальное опровержение и пошел кидать свои дешевые понты, лол.
Процессоры AMD Ryzen 5000 пока не совместимы с материнскими платами ASUS Crosshair VII HERO на базе чипсета X470
Александр Петросян
23:30
Ну опрокинули так опрокинули)) ПХАхвхахаВХВХВХв посмотрю я как вы экономисты сохраните на сборке народной на народной ряженке)) бидай озу не забудьте иначе будете сливаться 9 летний процам интела пхах...
Процессоры AMD Ryzen 5000 пока не совместимы с материнскими платами ASUS Crosshair VII HERO на базе чипсета X470
peppery
23:30
Уже есть официальное опровержение. Так что как минимум C7H не кинули
Процессоры AMD Ryzen 5000 пока не совместимы с материнскими платами ASUS Crosshair VII HERO на базе чипсета X470
Собака на Zеnе
23:27
Эта жидкость в виде процессора должна стоить меньше 20к, но AMD будет до последнего доить своих фанатов, ведь ишаки ведутся на большее количество ядер.
Геймерский 8-ядерный Ryzen 7 3800X рекордно дешевеет – стоимость сверхмощного процессора опустилась на 59 долларов
Nikita Zaycev
23:27
I7 2600K, он во всем виноват ))
Спасибо, что живой: игровой тест культового 8-ядерника AMD FX-8350 в реалиях 2020 года от GECID.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем