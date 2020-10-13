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Apple представила свои самые топовые флагманские смартфоны 2020 года, хотя аналитики говорят, что модели iPhone 12 и версия mini будут продаваться намного лучше. В частности, стандартному изданию приписывают 50% от всего объёма реализации. Но сейчас не о них. В этом материале поговорим об iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

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Версия Pro заключена в корпус с габаритными размерами 146,7 x 71,5 x 7,4 мм. Масса составила 187 граммов. Защита от воды и пыли по стандарту IP68 тоже предусмотрена. В плане дизайна здесь почти всё, как и в прошлом поколении.

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Диагональ экрана немного увеличилась по сравнению с iPhone 11 Pro – с 5,8 дюйма до 6,1 дюйма. В основе лежит матрица Super Retina XDR. Разрешение составляет 2530 x 1170 точек. Плотность пикселей – 460 ppi. Производитель отмечает поддержку расширенного динамического диапазона, True Tone и контрастность 2 000 000:1. Максимальная яркость при просмотре контента в формате HDR составляет 1200 нит.

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Сердцем iPhone 12 Pro выступает 5-нанометровый мобильный процессор Apple A14 Bionic. Ёмкость комплектной батареи Apple не уточняет. Это мы узнаем уже после старта продаж смартфона. Зато известно заявленное время автономной работы: 17 часов в режиме просмотра видео, 11 часов в режиме стриминга, 65 часов воспроизведения музыки. Мощность зарядки по проводу составила 15 Вт. Также имеется 7,5-ваттная беспроводная подзарядка. Под капотом есть все ключевые интерфейсы и модем для поддержки мобильных сетей пятого поколения.

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В основной камере установлены три модуля: главный, ультраширокоугольный и телеобъектив. Разрешение каждого составляет 12 Мп. В основном блоке используется оптика с апертурой f/1,6. Оптический зум на увеличение и уменьшение – 2x. Таким образом, диапазон оптического зума составляет 4x. Ключевым новшеством является добавление сканера LiDAR для портретной съёмки ночью. Снимать видео можно с максимальным разрешением 2160p с частотой до 60 FPS. Камера для селфи построена на базе 12-мегапиксельного датчика изображения. Она установлена в широком вырезе на лицевой панели вместе с компонентами системы Face ID.

В iPhone 12 Pro Max установлен 6,7-дюймовый дисплей Super Retina XDR. Диагональ составляет 6,5 дюйма. Напомним, в версии Pro Max прошлого поколения используется 6,5-дюймовая панель. Разрешение экрана в новинке составляет 1284 x 2778 точек. Плотность пикселей равна 458 ppi. Ёмкость АКБ тоже не уточняется, но известно, что время автономной работы будет увеличено на несколько часов в сравнении с версией Pro.

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Оба смартфона поступят в продажу с предустановленной операционной системой iOS 14. В зависимости от модификации памяти на борту установлен встроенный флеш-накопитель вместимостью 128-512 ГБ. Цена iPhone 12 Pro Max составит от 999 долларов. iPhone 12 Pro Max будет стоить на 100 долларов дороже. О стоимости всех новинок на российском рынке сообщим в ближайшее время.